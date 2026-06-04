От критики к законам: как партии проявили себя в Мажилисе

Летом 2026 года в Казахстане ожидаются важные политические изменения, которые могут повлиять на конфигурацию представительных органов и партийного поля страны. На этом фоне депутаты Мажилиса VIII созыва завершают очередной этап своей работы, а эксперты уже подводят итоги деятельности парламентских партий. Об этом - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Большинство у AMANAT

В Мажилисе VIII созыва представлены шесть политических партий. Самой многочисленной фракцией является партия AMANAT, получившая 40 мандатов по партийным спискам.

На втором месте - партия «Ауыл» (8 депутатов). Фракции Respublica и «Ак жол» насчитывают по 6 депутатов, Народная партия Казахстана - 5, а Общенациональная социал-демократическая партия - 4 депутата. Кроме того, часть депутатского корпуса составляют депутаты, избранные по одномандатным округам.

Политолог Газиз Абишев cчитает, что наиболее заметно в работе Мажилиса VIII созыва проявила себя партия AMANAT. Это объясняется как численным преимуществом фракции, так и наличием большого числа активных и медийных депутатов.

«Безусловно, больше всех себя проявил AMANAT, поскольку это партия большинства и именно в ее рядах работает наибольшее количество ярких спикеров. Я отмечу лишь некоторых. Например, Асхат Аймагамбетов ведет большую работу по вопросам образования, здравоохранения и социального обеспечения. Мурат Абенов является громким спикером по ряду направлений, в частности за похищение невест и прочее. Айдос Сарым также один из активных спикеров», — отметил эксперт.

Другие партии тоже предлагали собственные инициативы, однако чаще это происходило эпизодически.

Среди наиболее значимых результатов работы VIII созыва эксперт выделил законодательные инициативы по борьбе с лудоманией, возвращению незаконно выведенных активов и другие законопроекты, принятые в развитие инициатив, озвученных Президентом на заседаниях Национального курултая.

Продвижение аграрной сферы «Ауыла»

Политолог Талгат Калиев также считает, что наиболее ярко в Мажилисе этого созыва проявила себя партия AMANAT.

«Ее представители чаще присутствовали в медийном пространстве, выступали с инициативами и имели возможность доводить их до финала, поскольку могли обеспечить большинство голосов при голосовании. Кроме того, у партии есть большой практический опыт политической деятельности, широкий кадровый состав. Это позволяло отбирать профессиональных и компетентных депутатов, в том числе юристов и специалистов в сфере конституционного права. Поэтому партия смогла проявить себя достаточно эффективно», - сказал Талгат Калиев.

Говоря о работе партии «Ауыл» в Мажилисе, эксперт отметил, что фракция смогла занять свою нишу за счет продвижения инициатив в аграрной сфере, а также защиты традиционных и национальных ценностей.

«Второй можно назвать партию «Ауыл». У нее вторая по численности фракция в Мажилисе, а также своя эксклюзивная ниша - аграрный сектор. Партия планомерно продвигала инициативы в этом направлении. Возможно, они не всегда получали широкий общественный резонанс, поскольку аграрная тема интересна не всем и не все в ней разбираются. Однако с точки зрения содержания законодательные инициативы были достаточно качественными. Кроме того, партия последовательно выступает в защиту традиционных и национальных ценностей. В этом контексте она также достаточно хорошо себя проявила».

Талгат Калиев также отметил, что партия «Ак жол», несмотря на позиционирование себя как партии предпринимателей, не проявила заметной активности в жестком отстаивании интересов бизнеса, в том числе при рассмотрении Налогового кодекса.

Говоря о Народной партии Казахстана, политолог отметил, что она запомнилась прежде всего попыткой инициировать закон об иноагентах по аналогии с российским законодательством.

Меньшинство ОСДП

Оценивая работу партий, которые ранее не были представлены в нижней палате Парламента, политолог Газиз Абишев отметил, что ОСДП из-за ограниченного кадрового ресурса не смогла в полной мере проявить себя в Мажилисе.

«ОСДП в целом стреноженная партия. При этом с человеческой позиции и Ажар, и Асхат Рахимжанов — это хорошие и приятные люди. Но это очень маленькая партия, в целом кадровая скамейка у партии короткая. Поэтому они не смогли себя проявить», - сказал политолог.

Что касается партии «Республика», то эксперт отмечает, что ее члены проявили себя прежде всего через практическую депутатскую работу и взаимодействие с парламентским большинством.

«Айтуар Кошмамбетов и Олжас Куспеков активно взаимодействуют с парламентским большинством», - сказал Газиз Абишев.

Говоря о партии «Республика», Талгат Калиев отметил, что ее заметность в Мажилисе во многом была связана с работой над законопроектом об игорном бизнесе.

«Партия «Республика» была заметна благодаря активной работе над законопроектом об игорном бизнесе. Однако главным драйвером этой инициативы был Руслан Берденов, который после известных событий, по всей видимости, вышел из партии. Поэтому сейчас уже сложно безусловно связывать эту инициативу именно с данной партией».

По мнению Талгата Калиева, ОСДП не смогла заметно проявить себя в Мажилисе. Это связано с тем, что партия фактически находилась в положении парламентского меньшинства. В результате ее присутствие в медийной повестке и возможности по продвижению законодательных инициатив были ограничены.

«Профессионализм на первом месте»

Отвечая на вопрос о значимости многопартийности в Мажилисе, Газиз Абишев отмечает, что все партии, представленные в нижней палате Парламента, имеют схожую идеологическую основу.

По его словам, на качество рассмотрения законопроектов в большей степени влияет уровень подготовленности самих депутатов. При этом эксперт подчеркнул, что этот уровень различается у представителей всех партий: в одних случаях он достаточно высокий, в других — не вполне достаточный.

Он также добавил, что на парламентскую работу сегодня сильнее влияет активность гражданского общества, нежели противостояние между партиями.

В качестве примера политолог привел общественную дискуссию вокруг регулирования численности бездомных животных, где основная полемика происходила между депутатами и представителями гражданского общества, а не между политическими партиями.

На вопрос о том, какие партии могут войти в Курултай, политолог ответил так:

«Президент сказал, о том, что Парламент должен быть профессиональным. Думаю, что в этот раз на первое место будут ставить интеллектуальное содержание и подготовленность. Какой-то техники работы с законопроектами можно научиться, если человек уже имеет хороший бэкграунд в праве, экономике. Нужно меньше уделять внимание поверхностной популярности людей. Профессионализм на первом месте. Потому что огромная череда законопроектов. Чтобы их постоянно не исправлять (а у нас часто исправляют законопроекты) депутаты должны быть с очень серьезным хорошим видением. Чтобы им не приходилось получать дополнительное образование по ходу работы», - сказал Газиз Абишев.

Что будет в Курултае

По мнению политолога Талгата Калиева, сейчас просматриваются два возможных сценария развития партийно-политического поля. Первый предполагает сохранение нынешней конфигурации с участием четырех и более партий в новом Парламенте. Однако такой вариант, по его оценке, вряд ли приведет к заметным изменениям для избирателей.

Более вероятным Калиев считает сценарий усиления новой партии Әділет. В этом случае основная интрига развернется вокруг конкуренции между Amanat и Әділет за первое место. По мнению политолога, у Amanat больше шансов сохранить парламентское большинство за счет высокой узнаваемости, региональной поддержки и сложившейся политической инфраструктуры.