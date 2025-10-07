25 октября Казахстан отметит День Республики – праздник, который всё чаще становится поводом не только для торжеств, но и для размышлений. За три десятилетия страна прошла путь от экономического коллапса начала 90-х до статуса крупнейшей экономики Центральной Азии. Но можно ли этот путь назвать чудом, или за цифрами роста скрываются упущенные возможности? Корреспондент BAQ.KZ подготовила обзор, в котором собрал ключевые экономические и социальные итоги за годы независимости.

С обретением независимости в 1991 году Казахстан оказался в непростой точке отсчёта. Резкий спад производства, катастрофическое падение доходов населения и инфляция в тысячи процентов ставили под вопрос саму устойчивость молодой экономики. Спустя три десятилетия ВВП страны увеличился в разы: с 24 923 млн долларов США в 1991 году до 288,41 млрд долларов в 2024-м. Казахстан вошёл в число крупнейших экспортёров нефти и газа, а средний доход граждан вырос более чем в 20 раз.

Рост и падения ВВП

С 1991 по 2025 год экономика Казахстана выросла почти в 11 раз по номиналу. Пик устойчивого роста пришёлся на 2000-2013 годы, когда мировые цены на нефть достигали рекордных уровней.

Однако падение цен на нефть в 2014-2015 годах, а затем пандемия 2020 года обнажили уязвимость экономики. В 2020-м ВВП страны снизился на 2,5%, впервые за два десятилетия.

По данным Бюро нацстатистики, в 2024 году рост восстановился до 5,1%, но основу по-прежнему составляют сырьевые отрасли: добыча, транспорт и переработка полезных ископаемых.

В начале 2000-х почти половина казахстанцев жила за чертой бедности. По данным Бюро национальной статистики, в 2001 году этот показатель достигал 46,7%, а к 2023 году снизился до 11,3%.

Среднемесячные номинальные доходы населения выросли с 14 374 тенге в 2000 году до 434 982 тенге в 2024-м.

При этом уровень безработицы остаётся относительно стабильным – 4,6% в 2024 году против 7,5% в 1994-м.

Экспорт и инвестиции

С 1993 по 2024 год Казахстан привлёк более 441 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Основной поток капитала пришёлся на нефтегазовый сектор, металлургию и горнодобывающую промышленность. В десятку крупнейших инвесторов страны с 2005 года входят Нидерланды, США, Швейцария, Китай, Россия, Франция, Великобритания, Бельгия, Республика Корея и Япония.

В структуре экспорта доминируют сырьевые товары: нефть, газ, уран, медь, ферросплавы. В 2023 году экспорт нефти превысил 40 млрд долларов, что составило более 55% от общего объёма внешних поставок.

Казахстан в эпоху искусственного интеллекта

За последние годы Казахстан уверенно вошёл в число стран, которые не просто говорят о цифровизации, но и активно создают собственные решения в сфере искусственного интеллекта. Развитие ИИ стало одним из приоритетов государственной политики и символом технологического прогресса страны.

В стране уже разработано 25 образовательных программ по направлению искусственного интеллекта, которые реализуются в 20 ведущих вузах Казахстана. Будущие специалисты изучают ИИ в медицине, транспорте, финансовом секторе и промышленности. С 2025 года запускается новая программа "Искусственный интеллект" совместно с University Alliance of Science and Technology – первый проект, где казахстанские студенты смогут обучаться по международным стандартам.

ИИ с текущего года начали внедрять и в систему среднего образования. Для этого искусственный интеллект интегрирован в предметы "Цифровая грамотность" и "Информатика", также утверждены этические стандарты. Для учеников 1-11 классов разработаны онлайн-курсы "Day of AI", а также будут организованы курсы для педагогов.

Утверждена Концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы. За каждым министерством закреплены конкретные проекты – от цифровых решений в здравоохранении до систем прогнозирования в экологии и энергетике. Это создаёт устойчивую экосистему, где ИИ внедряется не фрагментарно, а системно.

Одним из ключевых технологических проектов стал Alem.ai – Международный центр искусственного интеллекта в Астане. Здесь формируется платформа для взаимодействия стартапов, исследователей и инвесторов. Центр уже работает над KazLLM – первой большой языковой моделью для казахского языка, которая откроет путь к созданию национальных чат-ботов, ассистентов и интеллектуальных сервисов.

ИИ активно применяется и в городском управлении. Проект SmartCity Astana включает цифровой двойник столицы и использование технологий анализа данных для повышения безопасности и эффективности городской инфраструктуры.

Казахстан также готовится к принятию закона об искусственном интеллекте, который впервые в регионе создаст правовую основу для регулирования этических, юридических и технологических аспектов его применения.

Благодаря этим шагам страна вошла в топ-50 стран мира по индексу готовности к ИИ, заняв 48-е место среди 174 государств. А к 2029 году Казахстан ставит амбициозную цель – увеличить экспорт ИИ-решений до 5 миллиардов долларов.

Так Казахстан постепенно формирует свой цифровой облик – от страны с сырьевой экономикой к центру инноваций и высоких технологий в Центральной Азии.

Социальный вектор бюджета – неизменный приоритет

Об этом напомнила депутат Сената Нурия Ниязова.

"Сегодня, накануне приближающегося праздника – Дня Республики – мы подводим определённые итоги. Экономическая и социально-экономическая составляющая нашей страны показывает те результаты, которые были заложены изначально. Наш бюджет всегда был социально ориентирован. Поэтому то, что происходит сегодня, – это результат продуманной превентивной политики, которая начала реализовываться задолго до нынешнего дня", – отметила сенатор.

Сенатор отметила, что Казахстан поступательно развивает образовательную и медицинскую сферы, укрепляет научный потенциал, который "уже показывает рост по сравнению с другими странами СНГ". По её словам, особое внимание уделяется массовому привлечению молодёжи к спорту и культуре, что формирует здоровое и активное общество.

Экономика знаний и цифровая трансформация – следующие стратегические направления, на которых акцентирует внимание Глава государства. Казахстан активно внедряет цифровые решения в государственное управление, финансы, промышленность и образование.

"Сегодня важно не только развивать финтех и банковскую сферу, но и обеспечивать баланс, защищая интересы граждан. Мы приняли целый ряд законов по защите потребителей и снижению закредитованности населения. Важно, чтобы финтех-развитие шло гармонично и было ориентировано на человека", – добавила депутат.

По её словам, особое внимание необходимо уделить возврату молодых специалистов, получивших образование за рубежом, и созданию условий для привлечения профессионалов в Казахстан:

"Это наши ресурсы будущего. Казахстанская площадка должна быть привлекательной для них – как в научной, так и в технологической сфере".

Сегодня в Мажилисе рассматривается проект бюджета на 2026-2028 годы, где сохраняется высокая доля социальных расходов. Сенатор подчеркнула, что "работа предстоит большая, как в части реализации Послания Президента, так и в исполнении конкретных задач, стоящих перед Парламентом и Правительством".

Важные шаги в развитии цифрового государства

Положительно оценивает ряд достижений страны и директор Public Policy Research Center Меруерт Махмутова.

По её мнению, за 30 лет независимости Казахстан смог реализовать несколько ключевых направлений, которые обеспечили устойчивость экономики.

"Я бы не назвала развитие Казахстана “экономическим чудом”, скорее это результат использования нефтяных доходов. При этом важно отметить значительные успехи в развитии электронного правительства, финансового сектора и торговли", – сказала Махмутова.

Она также отметила, что потенциал для дальнейшего роста связан с человеческим капиталом и технологическим развитием.

"Главный вызов – сделать экономику устойчивой в постнефтяную эпоху. Но у Казахстана есть для этого все возможности. Казахстан может стать самой сильной экономикой на постсоветском пространстве", – сказала Меруерт Махмутова.

Не чудо и не провал

Экономист Андрей Чеботарёв считает, что путь, пройденный Казахстаном за годы независимости, нельзя назвать ни "экономическим чудом", ни "потерянными десятилетиями". По его мнению, развитие страны было поступательным и закономерным.

"Мы развивались достаточно активно, хорошо. Да, кто-то считает, что можно было сделать больше. Но и сейчас можно делать больше. С дивана всегда проще комментировать. Я не считаю, что мы как-то там очень сильно упали в пропасть. Нет, достижения огромные по разным показателям. Мы выросли в 11 раз. Благосостояние населения тоже выросло примерно во столько же", – говорит Чеботарёв.

Экономист отмечает, что Казахстан прошёл серьёзный путь становления – от зависимости от иностранных операторов до формирования собственного профессионального и технологического потенциала.

"Если 30 лет назад мы не могли сами добывать нефть из сложных месторождений, сегодня у нас есть свои специалисты и технологии. Мы выросли не только в экономическом, но и в человеческом капитале. Казахстанские инженеры и нефтяники уже работают в других странах, передавая свой опыт", – подчёркивает эксперт.

По мнению Чеботарёва, вызовы для страны остаются. Один из ключевых – диверсификация экономики.

"Нефть не бесконечна, и цена на неё уже не растёт. Поэтому главный вызов для нас – диверсификация, переход к производству и экспорту товаров высокого передела. Нам нужно перестать зависеть от нефти и усиливать промышленную, научную, аграрную составляющие", – сказал он.

Эксперт также отметил неравномерность регионального развития.

"Разрыв между центром и регионами остаётся ощутимым, прежде всего из-за миграции. Большинство стремится в столицу, а многие области развиваются не так динамично, как хотелось бы. Хотя есть регионы-чемпионы, прежде всего западные, где сосредоточена нефтедобыча", – сказал он.

Впереди – новая экономика

За три десятилетия Казахстан прошёл путь от обнуления до устойчивого роста. Страна смогла превратить природные ресурсы в основу макроэкономической стабильности.

Но следующий этап куда сложнее: построить экономику знаний, где главный капитал – человек.

И именно от этого будет зависеть, назовут ли через десять лет казахстанское развитие чудом или упущенным шансом.