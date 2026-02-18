От льда к хип-хопу: Михаил Шайдоров встретился со Snoop Dogg в Милане
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров встретился с американским рэпером Snoop Dogg в Милан.
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров встретился с американским рэпером Snoop Dogg в Милан, сообщает BAQ.kz.
Совместное видео появилось в соцсетях: спортсмен и артист позировали на фоне Миланского собора, пообщались и исполнили фирменный танец рэпера. В завершение встречи Snoop Dogg обнял казахстанского чемпиона и тепло попрощался с ним.
Американский артист был задействован и в церемониях Олимпиады — он выступил в статусе почетного тренера сборной США, а также специального корреспондента телеканала NBC.
Напомним, 14 февраля Шайдоров завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Италии, вписав свое имя в историю казахстанского фигурного катания.
