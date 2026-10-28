От ледовой арены до бассейнов: в СКО строят новые спортивные объекты

В Северо-Казахстанской области продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В 2024–2025 годах в районах области оборудовали семь спортивных залов, а в текущем году открыли еще два модульных комплекса.

При участии сельхозтоваропроизводителей строятся мини-футбольные поля: из 52 запланированных на этот год уже готовы 44.

В Петропавловске началось строительство многофункциональной ледовой арены с конькобежной дорожкой длиной 400 метров, двумя хоккейными кортами международного стандарта и тремя дорожками для керлинга.

Также в планах — универсальный спортивный комплекс на 7 тысяч мест с 50-метровым бассейном и восемью специализированными залами, а также крытый стадион на 5 тысяч зрителей с футбольной академией.

К развитию отрасли привлекают частных инвесторов. «Харвест Агро Холдинг» реализует проект гостиничного комплекса с центром дзюдо объемом 7,5 млрд тенге. Кроме того, прорабатывается строительство центра «Қызылжар Жеңіс Дзюдо» в микрорайоне Береке.

За счет средств фонда «Самрук-Қазына» возводится Центр инклюзивного спорта с бассейном и спортивными залами. Завершить строительство планируется в 2027 году.

В регионе определили 20 приоритетных видов спорта: шесть летних, четыре зимних и десять национальных. Руководство региона поручило разработать трехлетнюю дорожную карту развития национальных видов спорта, подготовить план строительства бассейнов в районах с привлечением бизнеса, а также провести инвентаризацию лыжного оборудования в школах и усилить подготовку учителей физкультуры.