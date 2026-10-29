От лифтов до парфюмерии: какие производства откроют в Астане

В Астане планируют реализовать новые промышленные проекты общей стоимостью около 40 млрд тенге. Они должны создать более 1 700 рабочих мест в 2026–2029 годах.Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек.

На заседании регионального инвестиционного штаба рассмотрели проекты по строительству завода стеклопакетов и фасадных систем, промышленно-технологического центра по производству лифтов и эскалаторов, комплекса по выпуску безалкогольных напитков, а также предприятия по производству косметики и парфюмерии со складскими помещениями.

По словам Касымбека, в прошлом году в экономику столицы привлекли около 2,5 трлн тенге. Инвестиции направляли в обрабатывающую промышленность, логистику, транспорт, социальную инфраструктуру и другие отрасли. Аким отметил, что инвестиционный штаб продолжит работу по привлечению частных вложений и поддержке инвесторов на всех этапах реализации проектов.