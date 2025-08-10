Каждый объект, будь то мост, школа или жилой комплекс, – результат труда тысяч специалистов. В преддверии Дня строителя корреспондент BAQ.KZ поговорила с управляющим директором по производству АО "КазНИИСА", кандидатом технических наук Ералы Шокбаровым о главных вызовах и достижениях отрасли.

За плечами Ералы Шокбарова – 23 года работы в строительной сфере, участие в ликвидации последствий крупнейших землетрясений, внедрение передовых технологий и разработка норм, которые вывели Казахстан в лидеры СНГ.

Строителем он мечтал стать с детства. Родился в Жанатасе, тогда совсем молодом городе, в строительстве которого участвовал его отец.

"Я с детства мечтал быть похожим на отца. Мы маленькими детьми наблюдали как город застраивается и мечтали тоже участвовать в большой стройке. Поэтому пошёл по стопам отца", – вспоминает он.

В АО "КазНИИСА" Ералы Шокбаров пришёл сразу после учёбы. Начинал инженером, потом был ведущим инженером, младшим научным сотрудником. В 2017 году стал управляющим директором по производству.

За два десятилетия он видел, как чертежи на кульмане и ватмане сменились компьютерными моделями. Но он убежден, что технологии не заменят умение и знание настоящего строителя.

"Любой строитель должен уметь чертить вручную. На месте аварии или обрушения можно взять карандаш и тут же в масштабе объяснить, как усилить здание", – говорит он.

Отвечая на вопрос, что осталось неизменным, Шокбаров, не задумываясь отвечает: профессионализм.

По его мнению, сфера держится на грамотных прорабах, строителях, проектировщиках, архитекторах. И никакие технологии не скроют отсутствие знаний и профессионализма.

Профессионализм его команды не раз спасал сложные объекты. Один из ярких случаев – выравнивание дома в алматинском микрорайоне Зердели в 2016 году. После недельных дождей здание накренилось на 40 сантиметров. Дом уже собирались сносить, но Шокбаров со своей командой разработали расчёты и рекомендации, восстановили крен, усилили конструкцию. Сегодня там живут люди.

Ещё более сложной работой он считает ликвидацию последствий землетрясений. За годы работы Ералы участвовал во всех крупных сейсмособытиях Казахстана – от Луговского до Текилийского землетрясения.

"Когда работаешь с одним объектом, всё более или менее понятно. Ты просто подбираешь к этому зданию два-три вида усиления. А вот когда происходит землетрясение, там здания разные: одноэтажные, двухэтажные, пятиэтажные, каркасные, саманные, монолитные. Вот там действительно требуется профессионализм. Ты должен разработать рекомендации, чтобы, к примеру, до холодов успеть усилить и заселить людей в здания", – рассказывает Шокбаров.

Казахстан как флагман СНГ

Именно на ликвидации последствий землетрясений Ералы набирался опыта, закалялся как специалист. Именно в сейсмозащите Казахстан сегодня является лидером региона.

Как отмечает Ералы Шокбаров, строительная отрасль страны бурно развивается. Сегодня Казахстан не отстаёт, а во многом опережает соседей. С 2010 по 2015 годы была проведена масштабная реформа норм на основе европейских стандартов. Теперь казахстанские проектировщики могут применять любые современные технологии, будь то монолитное строительство, "умные" системы или сейсмоизоляция.

"В последнее время у нас участились землетрясения. В 2023 году в Турции было землетрясение. Недавно на Камчатке было землетрясение с магнитудой 7,2. У нас было в Жамбылской области дважды. Это говорит о том, что необходимо применять новые технологии сейсмоизоляции, что мы делаем в Казахстане. Из всех стран СНГ Казахстан идёт флагманом сейсмостойкого строительства. Мы применяем систему сейсмоизоляции жилых зданий, школ, больниц, детских садов и гражданских зданий", – сказал Шокбаров.

АО "КазНИИСА" является базовой организацией по вопросам сейсмостойкого строительства стран-участниц СНГ.

"В 2023 году после землетрясения в Турции турецкие специалисты поделились своим опытом. На территории землетрясения было 10 больниц. Из них 5 больниц были сейсмоизолированы. Все эти больницы продолжали работать в штатном режиме. Благодаря этим больницам были спасены люди, которые пострадали в землетрясении. Опыт изоляции этих больниц мы внедряем у себя", – пояснил Ералы Шокбаров.

Вызовы будущего

Ералы Шокбаров тревожится, что молодёжь меньше идёт в инженеры и строители. Решение видит в том, чтобы давать студентам работу ещё во время учебы. В АО "КазНИИСА" берут стажёров со 2-3 курсов, готовят их.

Главный совет молодым специалистам он повторяет как мантру:

"Человек без знаний – это хорошо, но строитель без знаний – это беда. Неграмотный строитель может построить такое, что завтра приведёт к жертвам. Строитель должен делать всё с любовью и отдавать всего себя".

Через 10 лет, уверен он, отрасль будет ещё технологичнее, но без человеческого мастерства и ответственности ей никуда.