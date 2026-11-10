От логистики до искусственного интеллекта: Казахстан и США наметили новые направления бизнес-сотрудничества

Американские компании могут получить новые возможности для участия в крупных инфраструктурных и промышленных проектах Казахстана. В Вашингтоне представители двух стран обсудили перспективы совместных инвестиций, развитие производства, энергетики, транспорта и цифровых технологий. По итогам переговоров подписан ряд соглашений.

Казахстанско-американский бизнес-форум «От стратегического партнёрства к реальным проектам» прошёл 9 ноября на полях саммита B20. Площадку организовали Министерство иностранных дел Казахстана, Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Торговая палата США.

Встреча объединила представителей государственных органов, национальных компаний, финансовых институтов и частного бизнеса. Американскую сторону представили первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, президент Торговой палаты США Сюзанн Кларк, а также руководители компаний — членов Казахстанско-американского делового совета и более 100 американских предприятий.

Казахстанская делегация вошла в число наиболее многочисленных участников саммита. В неё включили специального представителя Президента РК по взаимодействию с США Ержана Казыхана, заместителя Премьер-министра — министра транспорта Асел Жанасову, председателя Национального банка Тимура Сулейменова, главу НПП «Атамекен» Каната Шарлапаева, а также представителей профильных ведомств, фонда «Самрук-Қазына» и отечественного бизнеса.

Открывая форум, первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау отметил высокий уровень представительства Казахстана и интерес американского частного сектора к возможностям сотрудничества с республикой.

«Тот факт, что Казахстан представлен здесь самой многочисленной делегацией, наглядно свидетельствует о растущем международном авторитете страны и её укреплении в качестве одного из ведущих игроков мировой экономики», — заявил он.

В центре переговоров оказались несколько ключевых направлений: транспорт и логистика, энергетика, критические минералы, сельское хозяйство, промышленность, цифровые и финансовые технологии, в том числе искусственный интеллект.

Обсуждения прошли в рамках четырёх тематических сессий. Помимо традиционных сфер взаимодействия, участники уделили внимание локализации производств, внедрению современных технологий, развитию перерабатывающей промышленности и включению казахстанских предприятий в международные производственные цепочки.

Отдельный интерес представляли инфраструктурные проекты. Казахстанская сторона презентовала американскому бизнесу планы по строительству новых объектов и развитию инфраструктуры, обозначенные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. Американские компании и инвесторы получили приглашение принять участие в их реализации.

Специальный представитель Президента Казахстана Ержан Казыхан подчеркнул, что сотрудничество двух стран уже имеет многолетнюю историю и сегодня может выйти на новые направления.

«Сегодня перед нами открывается возможность заложить столь же прочную основу для долгосрочного сотрудничества в новых отраслях», — отметил он.

Деловые контакты между Казахстаном и США развиваются при поддержке Торговой палаты США, представляющей интересы более трёх миллионов американских компаний. Казахстан при этом остаётся единственной страной региона, имеющей собственный деловой совет в структуре этой организации.

Помимо бизнес-форума, представители казахстанской делегации провели отдельные встречи с представителями американской администрации, Конгресса и ведущих финансовых институтов. Стороны обсудили двустороннюю экономическую повестку и перспективные проекты.

По итогам переговоров был подписан ряд соглашений в приоритетных сферах торгово-инвестиционного сотрудничества.