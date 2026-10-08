Карагандинские рыбоводы определяют зрелость икры у осетров с помощью УЗИ

В Карагандинской области выращивают несколько видов осетровых рыб, используя автоматизированную систему контроля воды и современное оборудование. На предприятии ТОО «Караганды Осетр» установлено 13 бассейнов, а за условиями содержания рыбы круглосуточно следят электронные датчики. Здесь осетровых сортируют по весу, обследуют с помощью УЗИ и выращивают в системе водооборота. Корреспондент BAQ.kz побывала на производстве и узнала, как устроено рыбоводное хозяйство, чем кормят осетровых и куда поставляют готовую продукцию.

Как появилось осетровое хозяйство

Строительство рыбоводного комплекса началось в 2013 году, а первых осетровых запустили в бассейны в 2015-м. За это время предприятие наладило выращивание нескольких видов рыбы и внедрило систему водооборота, позволяющую поддерживать необходимые условия содержания.

Как рассказал управляющий объектом ТОО «Караганды Осетр» Андрей Абильдин, на первоначальном этапе часть рыбы приобретали у казахстанских производителей. Также закупали оплодотворенную икру для инкубации и последующего выращивания молоди.

Постепенно хозяйство начало развивать собственное воспроизводство осетровых.

Сегодня здесь выращивают стерлядь, сибирского и русского осетра, а также гибрид калуги и амура. Эти виды отличаются размерами, скоростью роста и особенностями содержания.

На предприятии установлено 13 бассейнов, четыре из которых имеют сравнительно небольшие размеры. Остальные предназначены для содержания более крупной рыбы.

Общий объем воды в комплексе составляет около 600 кубометров.

По словам Андрея Абильдина, система позволяет распределять рыбу по группам и создавать необходимые условия для ее выращивания.

Как контролируют качество воды

Одним из главных условий выращивания осетровых является качество воды. Изменения температуры или уровня кислорода могут повлиять на состояние рыбы.

Поэтому на предприятии предусмотрена автоматизированная система контроля основных показателей.

Специальные датчики отслеживают температуру, уровень кислорода, кислотность и уровень воды. Если какой-либо показатель выходит за установленные пределы, оборудование подает сигнал.

Как объяснил Андрей Абильдин, вода поступает из скважины и проходит несколько этапов очистки. Для этого используются механические и барабанные фильтры, биофильтрация и озонирование.

После очистки часть воды снова возвращается в систему.

Такой принцип работы позволяет поддерживать необходимые параметры в бассейнах и сокращать потребление свежей воды.

При этом для разных групп рыбы могут поддерживаться различные температурные условия. В частности, на участках содержания маточного поголовья температура может составлять около 17 градусов.

Зачем осетровым делают УЗИ

На предприятии используют ультразвуковое исследование, чтобы определить пол рыбы и оценить состояние ее репродуктивной системы.

Как рассказал Андрей Абильдин, каждую особь проверяют индивидуально. После определения пола самцов и самок распределяют по разным группам. Часть самцов выращивают для дальнейшей реализации, а самок оставляют для формирования маточного поголовья.

С помощью УЗИ специалисты также наблюдают за развитием икры у самок. Исследование позволяет определить стадию ее созревания без забоя рыбы.

При этом сроки созревания зависят от вида осетровых, возраста и условий содержания. Специалисты учитывают не только результаты ультразвукового исследования, но и температурный режим воды.

УЗИ помогает контролировать состояние маточного поголовья и своевременно определять готовность самок к получению икры.

Зачем рыбу постоянно сортируют

Осетровые в одном бассейне могут расти с разной скоростью. Поэтому на предприятии регулярно проводят сортировку.

Андрей Абильдин объяснил, что рыбу распределяют прежде всего по массе. Это необходимо для правильного расчета кормления и организации содержания.

Более крупные особи требуют другого количества корма, чем молодь. Если содержать рыбу разных размеров вместе, сложнее обеспечить равномерное питание.

Кроме того, специалисты отдельно работают с самцами и самками.

Пол рыбы имеет значение для дальнейшего назначения поголовья. Часть осетровых выращивают для реализации, а самок, предназначенных для воспроизводства, оставляют в хозяйстве.

При этом каждую рыбу специалисты осматривают индивидуально.

Почему кормление обходится дорого

Одной из основных статей расходов предприятия остаются специализированные корма.

По словам Андрея Абильдина, для осетровых, содержащихся в системе водооборота, хозяйство использует корма европейского производства.

Ранее предприятие работало с одним поставщиком, однако позднее возникла необходимость перейти на другую продукцию.

При выборе корма специалисты обращают внимание не только на его состав, но и на то, как гранулы ведут себя в воде.

Если корм быстро разрушается, часть питательных веществ теряется, а его остатки увеличивают нагрузку на систему очистки.

Поэтому для предприятия важно, чтобы корм сохранял необходимую структуру и соответствовал условиям содержания рыбы.

Объем кормления рассчитывают с учетом массы осетровых. Для этого специалисты регулярно оценивают состояние поголовья и при необходимости перераспределяют рыбу между бассейнами.

Сколько человек работает на предприятии

Несмотря на сложность технологических процессов, штат комплекса сравнительно небольшой.

Сегодня здесь работают 10 человек.

По информации Андрея Абильдина, порядка 80% процессов автоматизированы. Электронное оборудование контролирует параметры воды, а система фильтрации обеспечивает ее очистку и циркуляцию.

Однако полностью заменить человека автоматика не может.

Сотрудники следят за состоянием рыбы, проводят сортировку, рассчитывают кормление и контролируют работу оборудования.

Средняя заработная плата на предприятии составляет около 300 тысяч тенге.

Сколько вложили в создание комплекса

По словам управляющего объектом, первоначальные инвестиции в строительство и оснащение хозяйства составили примерно 200-300 млн тенге.

Предприятие также пользуется отдельными мерами государственной поддержки рыбоводства.

В частности, субсидирование предусмотрено по направлениям, связанным с приобретением кормов и рыбопосадочного материала.

Как сообщил Андрей Абильдин, размер поддержки зависит от объемов производства и реализации продукции. В разные годы предприятие получало порядка 5-10 млн тенге.

В текущем году хозяйство также планирует подать документы на получение субсидий.

Куда поставляют карагандинскую рыбу

Основными рынками сбыта остаются крупные города Казахстана.

По информации предприятия, осетровую рыбу поставляют в Астану, Алматы и Караганду. Ранее живую рыбу также реализовывали в Павлодаре.

Кроме внутреннего рынка, хозяйство работает над расширением экспортных возможностей.

По словам Андрея Абильдина, предприятие заинтересовано в выходе на новые зарубежные рынки, однако для этого необходимо выполнить соответствующие ветеринарные и регистрационные требования.

В частности, для поставок в европейские страны требуется прохождение дополнительных процедур.

Сегодня предприятие занимается не только выращиванием осетровых, но и развитием собственного воспроизводства. Основные технологические процессы связаны с поддержанием качества воды, правильным кормлением и контролем состояния рыбы.