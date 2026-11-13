От машиностроения до аккумуляторов: в ВКО готовят новую промышленную площадку для инвесторов

На востоке Казахстана готовят площадку для новых производств – от металлообработки и машиностроения до выпуска электротехнической продукции и компонентов систем накопления энергии. В Глубоковском районе создана индустриальная зона EAST GATE Industrial Park, сейчас для нее формируют пул потенциальных инвесторов и резидентов.

Промышленную площадку разместили во Фрунзенском сельском округе. Сбор предварительных заявок проводит социально-предпринимательская корпорация «Ертіс». Параллельно специалисты изучают интерес бизнеса, чтобы определить, какие производственные площади, земельные участки и инженерная инфраструктура будут востребованы.

Среди приоритетных направлений — машиностроение, металлообработка, производство комплектующих, узлов и агрегатов. Также рассматриваются проекты в химической и электротехнической промышленности, выпуске компонентов систем накопления электроэнергии и строительных материалов.

При этом площадка рассчитана не только на запуск предприятий с нуля. Претендовать на размещение могут компании, планирующие расширить действующее производство, модернизировать мощности, перенести предприятие или наладить выпуск компонентов внутри страны.

Стать потенциальными резидентами EAST GATE Industrial Park могут представители малого и среднего бизнеса, а также крупные компании. Основные условия – готовность инвестировать в производство и создавать новые рабочие места.

Сейчас проект находится на этапе формирования пула потенциальных участников. Собранные заявки и сведения о планируемых производствах помогут определить дальнейшие потребности индустриальной зоны и подготовить условия для размещения предприятий.