В прошлом году в Казахстане запущены 33 новых промышелнных предприятия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Правительство РК.

Новые объекты размещены в различных регионах страны и охватывают широкий спектр производственных направлений — от машиностроения и металлургии до химической и легкой промышленности.

К примеру, машиностроительное производство запущено в Алматы с мощностью до 120 тысяч легковых автомобилей в год и в Костанайской области – мощность 70 тысяч автомобилей в год. Создано 3600 и 1500 рабочих мест соответственно.

Инвестиции в Карагандинский завод комплексных сплавов составили более 62,7 млрд тенге, здесь создано 1 145 рабочих мест, выпуск ферросилиция — 175 тыс. тонн в год с перспективой увеличения мощности до 600 тыс. тонн в год. В Казахстанский завод горячего цинкования" (цветная металлургия) вложено 6,2 млрд тенге инвестиции — 6, 2 млрд тенге, здесь создано 115 рабочих мест, обработка металлов и нанесение покрытий — 48 000 тонн продукции в год.