Работать как небольшое производство смогут учебные мастерские при колледжах. Студенты будут шить, выпускать мебель, печь хлеб и выполнять реальные заказы, а заработанные средства колледжи направят на оборудование и мастерские, передает BAQ.KZ.

Такие возможности появились после поправок в Предпринимательский кодекс. Изменения внесены в рамках закона о совершенствовании социального законодательства.

Раньше колледжи уже могли продавать продукцию, изготовленную во время учебно-производственной практики. Но государственным учебным заведениям приходилось получать согласование органа по защите конкуренции, когда они хотели открыть новое направление или расширить действующее. Теперь это требование сняли.

Студенты будут учиться на реальных заказах

Колледжи смогут активнее загружать мастерские, искать заказчиков и развивать собственное производство. Студенты получат возможность осваивать профессию не только на учебных образцах, а на продукции, которая пойдет покупателю.

В перечне возможных направлений хлебобулочные и текстильные изделия, мебель и другая продукция.

Деньги останутся в колледжах

Средства от продаж направят на покупку оборудования, обновление мастерских и укрепление учебной базы.

Такая модель уже работает. На базе 37 колледжей действуют 66 малых предприятий.

Еще для 51 колледжа рассматривают запуск новых видов деятельности по 38 направлениям. Эту работу проводят вместе с территориальными департаментами Агентства по защите и развитию конкуренции.

Поправки должны дать студентам больше практики еще до выпуска. Колледжи смогут готовить специалистов на реальных производственных задачах, а не только в учебной аудитории.