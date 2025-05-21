На фоне глобального интереса к цифровым активам Казахстан выстраивает собственную модель регулирования криптовалют. В стране действует один из самых строгих режимов легализации криптобирж в регионе, основанный на инфраструктуре Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). В то время как одни эксперты говорят о росте инвестиционного потенциала, другие указывают на риски и неэффективность крипторынка с точки зрения реальной экономики. Корреспондент BQA.KZ выяснил, как устроена система, кто её контролирует, и каким может быть ее влияние на госбюджет.

Казахстан находится в уникальной ситуации: с одной стороны, он активно развивает цифровую экономику, а с другой - сталкивается с рядом нерешенных вопросов в регулировании криптовалют. Особенно интересна ситуация вокруг Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), где, как заявляют участники рынка, возможно легальное использование криптовалют. Однако, при этом существует множество нюансов.

Криптовалюты могут приносить доход не только профессиональным игрокам рынка – пользователям, трейдерам и инвесторам, но и государству. Если рынок легален и прозрачен, он приносит в бюджет налоги от бирж, майнеров, трейдеров. Через сертифицированные биржи государство может отслеживать операции и бороться с отмыванием денег. Также легальная и прозрачная среда для криптовалют стимулирует приток технологических компаний, инвесторов, создание рабочих мест. Внедрение блокчейна и криптотехнологий помогает цифровизировать документооборот, логистику, кадастры, реестры, системы госзакупок. В целом, грамотно регулируемый крипторынок может позиционировать страну как центр для технологического бизнеса и стартапов, например как в ОАЭ, Сингапуре и Казахстане через МФЦА.

Нормативная база: МФЦА как якорь крипторынка

С 1 апреля 2023 года у нас в стране действует Закон "О цифровых активах в Республике Казахстан", согласно которому запрещается выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов по всему Казахстану, за исключением МФЦА. Покупка, хранение и продажа криптовалюты разрешены только через криптобиржи, зарегистрированные в МФЦА и поднадзорные его регулятору - AFSA.

Биржи могут взаимодействовать с банками и другими финансовыми субъектами только через акты МФЦА, согласованные с Нацбанком и Агентством по регулированию финансового рынка.

По данным AFSA, на май 2025 года в реестре регулятора зарегистрированы 11 компаний, которые имеют право предоставлять услуги по торговле криптоактивами. Среди них: Intebix, Upbit Kazakhstan, Xignal&MT и Bybit Kazakhstan.

Другими словами, крипторынок в стране регулируется, но только в рамках того, что охватывает МФЦА.

"На сегодня действующее правило таково: если биржа сертифицирована, аккредитована и работает в правовом поле МФЦА - торговля на ней считается легальной. Всё, что за пределами этих бирж, - это уже нелегальный оборот", - отмечает экономист, директор компании Integrity Astana Жанат Нургалиев.

МФЦА выступает в роли не просто наблюдателя, а активного института, формирующего новую инфраструктуру цифровых финансовых активов. Ставка делается на международное право, независимую регуляторную политику и постепенное вовлечение глобальных инвесторов. По сути, МФЦА является экспериментальной площадкой, которая должна доказать, что Казахстан способен регулировать новый тип активов, сохраняя инвестиционную привлекательность и безопасность.

"Это веление времени. Отставать тут нельзя. Поэтому я думаю, что МФЦА сможет выстроить стабильный, прозрачный крипторынок. Однако возникает вопрос: насколько много таких криптобирж смогут пройти сертификацию и обеспечить выбор для трейдеров и инвесторов? Если будет одна-две биржи - это не рынок. Нужна конкуренция. Выбор. И для этого необходимо, чтобы как минимум несколько игроков соответствовали международным стандартам и требованиям МФЦА", - считает экономист.

Как развитие крипторынка отразится на госбюджете?

Жанат Нургалиев считает, что крипторынок не для каждого, пока это не массовый инструмент для сбережений или накоплений. Участники рынка должны быть профессиональными игроками, готовыми нести ответственность и риски – это инвесторы, трейдеры, майнеры и стартаперы в области Web3 и FinTech.

"Крипта - это про инвестиции из свободных денег, которые можно заморозить на несколько лет. Тут надо уметь ждать, понимать риски и долго играть. Это рынок не для всех", - поясняет эксперт.

Если крипторынок будет официально узаконен, его участники и биржи начнут платить налоги - корпоративный, НДС, налог на майнинг. Это может стать инструментом перехода МФЦА к самоокупаемости, без поддержки из бюджета. Но все не так просто: между государством и рынком есть предмет торга.

"Задача МФЦА – зарабатывать самостоятельно. Крипторынок - один из таких инструментов. Но тут возникает спор: сохранить налоговые льготы, чтобы рынок встал на ноги, или уже сейчас начинать собирать с него налоги. МФЦА может сказать: "дайте нам несколько лет на развитие, потом будем платить". А правительство может ответить: "нам нужно пополнять бюджет уже сейчас". Это и есть предмет торга. Поэтому государству важно найти баланс между созданием условий для роста и бюджетной дисциплиной", - считает Жанат Нургалиев.

По его мнению, рынок криптовалют развивать необходимо, но нужен обдуманный подход, в будущем он может стать внебюджетным инвестиционным источником типа ЕНПФ, который можно будет направлять на развитие экономики.

По данным Аналитического центра АФК, сейчас в реестре AFSA указаны 11 компаний, имеющих право торговать криптоактивами, однако значительного продуктивного вклада от оборота криптовалют в мировой экономике не зафиксировано.

"По некоторым оценкам, до 2 триллионов долларов ежегодно проходят через криптоинструменты в рамках схем по отмыванию денег. Поэтому мы не ожидаем значительного позитивного эффекта от либерализации криптобизнеса в Казахстане", - подчеркнули в Агентстве, ссылаясь на международные исследования.

По мнению ведущего финансиста страны Расула Рысмамбетова, крипторынок лучше легализовать и контролировать, бороться с криптовалютой бесполезно.

"Криптовалюта доказала, что это уже устоявшийся актив, и бороться с ним бесполезно. Легализация даст рост налоговых поступлений, привлечет инвестиции и поможет казахстанским игрокам быть частью глобального рынка. Прозрачная и регулируемая среда повышает доверие инвесторов, расширяет рынок и стимулирует инновации", - отметил аналитик.

Получается, на сегодняшний день Казахстан выбрал свой путь в регулировании криптовалют, сосредоточив все операции в рамках МФЦА. Это, с одной стороны создаст контролируемую среду, с другой - ограничит доступность для широкой публики. В то время как другие страны стремятся к более открытым моделям, Казахстан делает ставку на безопасность и контроль. Вопрос в том, сможет ли такая модель привлечь достаточное количество инвесторов и обеспечить рост сектора?..

Как работают криптобиржи в других странах

В США регулирование криптовалют находится в стадии формирования. Основные регуляторы - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). SEC применяет тест Хауи для определения, является ли криптоактив ценным бумагой, что вызывает споры в отрасли. До прихода к власти Дональда Трампа контроль за криптовалютами ужесточился из-за обвинений против Binance и Coinbase. Но теперь в стране наблюдается более благоприятное отношение к криптовалютам, включая снятие некоторых обвинений и привлечение компаний на рынок США.

В Европе регулирование криптовалют варьируется по странам. Германия требует от криптопровайдеров лицензий от BaFin и соблюдения строгих правил AML и KYC. Великобритания работает над законодательством для усиления регулирования криптоактивов, при этом FCA активно взаимодействует с участниками рынка. Франция и Кипр также предоставляют лицензии криптокомпаниям, стремясь привлечь инвестиции и стимулировать рост сектора.

Россия регулирует криптовалюты, разрешая их владение и торговлю через лицензированные платформы. Но использование криптовалют в качестве средства платежа запрещено. В 2023 году был запущен цифровой рубль, который функционирует как третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными рублями.

Китай запретил все операции с криптовалютами, включая майнинг и торговлю. Однако страна активно разрабатывает и тестирует цифровой юань, стремясь создать контролируемую цифровую валюту центрального банка CBDC.

Сравнение регулирования криптовалют в разных странах:

Страна Регуляторные органы Легальность криптовалют Особенности регулирования Казахстан AFSA (МФЦА) Разрешены в МФЦА Торговля только через биржи, зарегистрированные в МФЦА США SEC, CFTC Разрешены Разногласия в определении активов, активные судебные процессы Германия BaFin Разрешены Требуются лицензии, строгие AML и KYC процедуры Великобритания FCA Разрешены Разрабатывается новое законодательство, активное взаимодействие с отраслью Россия Банк России Разрешены с ограничениями Запрещено использование Китай Народный банк Китая Запрещены Полный запрет на операции с криптовалютами

Казахстан же избрал прагматичный подход к криптовалютам: запрет вне регулируемой зоны и развитие экосистемы внутри МФЦА. Это решение позволяет минимизировать риски для экономики и пользователей, одновременно сохраняя пространство для инноваций. Однако на повестке остаются важнейшие вопросы: масштабируемость рынка, налоговая политика и готовность банков и надзорных органов к новым вызовам. Потенциал есть, но его реализация потребует тонкой настройки между контролем, доверием и конкуренцией.

Стоит также отметить, что Казахстан, как и Китай, развивает национальную цифровую валюту. По данным Национального банка РК, проект цифрового тенге уже реализуется. Работа по поэтапному развитию сервисов, в том числе для физических лиц, масштабированию сценариев цифрового тенге и подключению банков к платформе цифрового тенге проводится Нацбанком. Цифровой тенге можно маркировать и применять его в смарт-контрактах. Одним из сценариев является возможность использования цифрового тенге в обеспечении прослеживаемости расходования бюджетных средств.

Кроме того, Министерство финансов РК, Агентство по противодействию коррупции и Национальный банк запустили пилотные проекты по прослеживаемости расходования средств в бюджетной сфере. В их число входят: строительство участков автомобильных дорог в Атырауской и Павлодарской областях, кредитование фермеров на покупку животных, а также субсидирование фермеров на приобретение сельскохозяйственной техники в Акмолинской области. Также, запущен проект прослеживаемости средств, выделяемых на финансирование проектов из Нацфонда (финансирование через облигационные займы в цифровых тенге): строительство железной дороги "Достык-Мойынты" и газопровода "Талдыкорган-Ушарал". В проектах был применен функционал "маркировки" цифровых тенге, который обеспечивает прослеживаемость государственных расходов по всей цепочке поставок, при этом "маркировка" автоматически снимается после поставки товаров или завершения работ/услуг.

В конце 2024 года Минфин запустил проект "Цифровой НДС" для совершенствования механизма администрирования налога на добавленную стоимость, который позволяет сократить сроки возврата НДС налогоплательщикам с 55 до 15 дней.

Роль криптобанков в экономике страны

В апреле текущего года Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов говорил, что правительство рассматривает возможность создания криптобанков в стране, которые могут сыграть ключевую роль в формировании устойчивой экосистемы цифровых финансов. Ожидается, что дальнейшее развитие законодательства и инфраструктуры позволит интегрировать цифровые активы в экономику страны, обеспечивая при этом защиту потребителей и финансовую стабильность.

Пока правительство работает над формированием сбалансированной и прогрессивной регуляторной среды для цифровых активов, включая криптовалюты. Межведомственная рабочая группа при Национальном банке занимается разработкой законодательных поправок, направленных на создание инфраструктуры для оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и развитие регулирования криптовалют.

Планируется, что криптобанки будут осуществлять такие функции как обмен, хранение цифровых активов и сопровождение сделок, это будет реализовано через деятельность инфраструктурных субъектов - провайдеров обменных операций с криптовалютами, операторов платформ ЦФА, кастодианов, бирж цифровых активов, брокеров и дилеров, включая тех, кто действует в рамках юрисдикции МФЦА.

Сам Олжас Бектенов ранее отмечал, что криптобанки повысят инвестиционную привлекательность юрисдикции, отразив зрелость финансовой инфраструктуры Казахстана в условиях децентрализованных финансов. Появление таких банков создаст спрос на новых специалистов - в частности, в области комплаенса, блокчейн-аналитики и AML, а также обеспечит рост ликвидности фиатных и цифровых активов в рамках МФЦА.

По данным Cryptorank.io, в прошлом году крипторынок продемонстрировал значительный рост. С 1 января 2024 года по 1 января 2025 года общая рыночная капитализация выросла с $1,65 трлн до $3,28 трлн. Перспективы крипторынка очевидны, главное – Казахстану плавно влиться в криптосферу с выгодой как для учасников рынка, так и для экономики в целом.

Следует предположить, что создание криптобанков в Казахстане рассматривается как стратегический шаг к модернизации финансового сектора и укреплению позиций страны в области цифровой экономики.

Таким образом, Казахстан постепенно выстраивает собственную модель регулирования криптовалютного рынка, ориентируясь как на внутренние реалии, так и на международный опыт. Пока правовое поле остается фрагментарным, участникам рынка важно сохранять осторожность и следить за обновлениями законодательства. Однако уже сейчас ясно: криптовалюта и блокчейн не просто модные слова, а важные элементы будущей финансовой инфраструктуры страны. Понимание этих процессов и вовлеченность в них помогут Казахстану не только обеспечить прозрачность и безопасность, но и стать одним из лидеров в регионе в сфере цифровых финансов.