От медосмотров до итоговой аттестации: автошколы СКО работают с нарушениями
В Северо-Казахстанской области выявлены серьёзные нарушения в деятельности ряда автошкол, где готовят водителей транспортных средств, передаёт BAQ.KZ.
Проверки показали отсутствие необходимого учебного оборудования, допуск к обучению лиц с медицинскими противопоказаниями, нарушения трудового законодательства, а также отсутствие приказов о проведении итоговой аттестации и предрейсовых медицинских осмотров инструкторов.
В одной из районных автошкол установлено 155 случаев допуска к обучению без прохождения медосмотра, а также обучение людей, которым противопоказано управление транспортными средствами.
В автошколе города Петропавловска из 579 выпускников 2024–2025 годов каждый пятый привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В другой автошколе областного центра среди 714 выпускников каждый десятый неоднократно нарушал правила, включая управление неисправным автомобилем, использование телефона за рулём и превышение скорости. Один из учеников за 2024 год 13 раз привлекался к административной ответственности и стал виновником ДТП.
Все выявленные нарушения уже устранены, а виновные лица привлечены к административной ответственности.
В регионе продолжается работа по повышению уровня дорожной безопасности и контролю за качеством подготовки водителей.
