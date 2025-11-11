В Северо-Казахстанской области выявлены серьёзные нарушения в деятельности ряда автошкол, где готовят водителей транспортных средств, передаёт BAQ.KZ.

Проверки показали отсутствие необходимого учебного оборудования, допуск к обучению лиц с медицинскими противопоказаниями, нарушения трудового законодательства, а также отсутствие приказов о проведении итоговой аттестации и предрейсовых медицинских осмотров инструкторов.

В одной из районных автошкол установлено 155 случаев допуска к обучению без прохождения медосмотра, а также обучение людей, которым противопоказано управление транспортными средствами.

В автошколе города Петропавловска из 579 выпускников 2024–2025 годов каждый пятый привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В другой автошколе областного центра среди 714 выпускников каждый десятый неоднократно нарушал правила, включая управление неисправным автомобилем, использование телефона за рулём и превышение скорости. Один из учеников за 2024 год 13 раз привлекался к административной ответственности и стал виновником ДТП.

Все выявленные нарушения уже устранены, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

В регионе продолжается работа по повышению уровня дорожной безопасности и контролю за качеством подготовки водителей.