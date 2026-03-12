В Казахстане постепенно развивается производство бытовой химии. Несмотря на то, что рынок в основном заполнен импортными товарами, отечественные компании стараются выпускать качественные и конкурентоспособные продукты. Одним из таких предприятий является научно-производственный холдинг EASY. Корреспондент BAQ.KZ побеседовал с топ-менеджером по продажам компании Кристиной Хорошайло, о том, как зарождалась компания, какие трудности приходилось преодолевать и какие планы стоят на ближайшие годы.

Несмотря на то, что компания изначально специализировалась на сложных промышленных химических решениях, руководство всегда рассматривало возможность расширения на потребительский сегмент. Так родилась идея внедрить бытовую химию, ориентированную на казахстанский рынок.

«EASY – научно-производственный холдинг начал работу в 2015 году. Изначально мы разрабатывали продукты для нефтегазовой отрасли, системы очистки воды и химические составы для урановой промышленности. Только с 2022 года мы начали производить бытовую химию в Казахстане, – рассказывает Кристина Хорошайло. – Наша основная цель – сделать качественный продукт доступным для обычного потребителя. Мы всегда придерживаемся принципа, что высокое качество необязательно должно быть дорогим. В первые годы мы уделяли много времени разработке рецептур, тестировали различные формулы и тщательно собирали обратную связь от покупателей. Это помогало нам улучшать продукт».

Начало пути сопровождалось трудностями. Одной из них была проблема с упаковкой.

«Найти качественную и безопасную тару в Казахстане было непросто. Нам пришлось потратить время на поиск надежных поставщиков, чтобы соответствовать всем стандартам», – отмечает менеджер.

Малые, но эффективные команды

Сегодня в производстве работает 18 сотрудников, все – местные специалисты. Поддержка местных кадров и создание новых рабочих мест для компании – приоритет.

«Любое производство успешно только благодаря людям. Мы ценим наших специалистов и создаем условия для их профессионального роста», – говорит Кристина Хорошайло.

Компания оснащена тремя разливочными аппаратами, а в ближайшее время планирует приобрести специальный аппарат для производства упаковки. Это позволит снизить логистические расходы и создать дополнительные рабочие места. В целом, холдинг выпускает около 150 тысяч тонн продукции ежегодно.

Разнообразие продуктов и контроль качества

Ассортимент продукции под брендом EASY HOME включает широкий спектр средств: от химических продуктов для чистки труб и отбеливателей на основе кислорода до гелей для стирки, средств для удаления налета и продукции для сантехники. Кроме того, компания выпускает химические средства для профессионального применения и автомобильной сферы, охватывая разные сегменты рынка.

Сырье для производства поставляется как из Казахстана, так и из Китая. Около 40-50% компонентов являются отечественными, остальное – импортным. Контроль качества осуществляется на всех этапах: от приемки сырья до отгрузки готовой продукции. Каждый продукт проходит дополнительную проверку перед тем, как попасть к покупателю, а все средства бытовой химии сертифицированы и соответствуют установленным стандартам.

Конкуренция и стратегические цели

Рынок бытовой химии в Казахстане высококонкурентный. Множество отечественных и иностранных компаний борются за доверие потребителей.