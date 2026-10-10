«До сих пор не могу поверить, что это был я»: Кирилл Проходов — о медалях Азиады

Мужская сборная Казахстана по шпаге завоевала золото Азиатских игр, победив в финале командного турнира сборную Республики Корея. В личных соревнованиях серебряным призером Игр стал 19-летний Кирилл Проходов.

В интервью BAQ.KZ Проходов рассказал о пути к этим медалям, работе с тренером и эмоциях после победы.

Фото: НОК РК/Владислав Семенов

Три золота за один сезон

Азиатские игры стали для казахстанских шпажистов продолжением успешного сезона. В 2026 году мужская сборная страны также завоевала золото чемпионатов Азии и мира.

Важную роль в этих победах сыграл Кирилл Проходов. На чемпионате Азии именно он завершал финальную командную встречу против титулованной сборной Японии. На чемпионате мира ему вновь доверили последний бой – на этот раз против Украины. В итоге казахстанские шпажисты впервые в истории стали чемпионами мира в командных соревнованиях.

Говоря об Азиатских играх, Проходов признается, что до сих пор пересматривает записи поединков и заново переживает эмоции, которые испытывал на дорожке.

«Я до сих пор пересматриваю видео финального поединка с Кореей и личных поединков с Коки Кано и Конгом. Эмоции невероятные: как я все это выдержал? Даже сейчас вспоминаю и не могу поверить, что это был я, что я все это сделал», – говорит спортсмен.

В финале личного турнира, по его словам, не хватило прежде всего опыта. Проходов отметил высокий уровень Коки Кано, с которым встретился в решающем поединке, и добавил, что ему еще многому предстоит научиться у главного тренера сборной Александра Горбачука.

«В силу моего возраста выход в финал для меня – сенсация, а для соперника это в порядке вещей. Думаю, мне пока не хватает опыта, чтобы выигрывать такие бои», – рассказал он.

Командное фехтование Кирилл считает совершенно другим испытанием. Здесь поддержка партнеров сочетается с необходимостью быстрее принимать решения: на каждый отдельный бой отводится всего три минуты.

«В командных соревнованиях все иначе – один за всех и все за одного. Все тебя поддерживают, меняется само ведение боя. В личных соревнованиях можно выжидать, не торопиться. А в командных у тебя только три минуты. Если нужно догонять соперника, ты должен успеть сделать это за такое короткое время. Фехтование становится более скоростным, решения приходится принимать за считаные секунды», – пояснил Проходов.

Успехи сборной он связывает прежде всего с интенсивной подготовкой. По его словам, каких-то принципиальных изменений в индивидуальной работе не было – за результатами стояли ежедневные тренировки и серьезные нагрузки.

Самой тяжелой наградой сезона Кирилл считает золото чемпионата мира. На Азиатских играх команда провела четыре встречи, а на мировом первенстве – пять: против Финляндии, Узбекистана, Дании, Египта и Украины.

«Турнир длился намного дольше. Мы очень устали: фехтовали с утра до вечера. Поэтому медаль чемпионата мира далась тяжелее всего», – пояснил Проходов.

Фото: НОК РК/Владислав Семенов

В фехтование пришел случайно

В фехтование Кирилл попал практически случайно. Во время прогулки с мамой и младшей сестрой он зашел в спортивный комплекс рядом с домом в Усть-Каменогорске. На первом этаже проходили занятия по тяжелой атлетике, на втором – по фехтованию.

Сначала Кирилл хотел выбрать тяжелую атлетику, но одна встреча изменила его решение.

«Люди фехтовали, а мы даже не понимали, что это за спорт. Я сказал маме: „Здесь неинтересно, пойду на тяжелую атлетику“. И тут по лестнице спускается девушка со шпагой. Она подошла и спросила: „Вы к кому?“ Мы ответили, что хотим записаться на занятия, но пока не определились. Мне дали в руку шпагу, и я сразу сказал о том, что буду заниматься здесь».

После четырех лет тренировок в родном городе Кирилл самостоятельно переехал в Алматы. На тот момент ему было 15 лет. Однако еще до переезда спортсмен не раз задумывался о том, чтобы оставить фехтование.

Продолжать занятия его убеждали тренеры. Позже Эльдар Алимжанов заметил Кирилла на чемпионате Казахстана и пригласил его в Алматы.

«Родители предложили попробовать: если не понравится, можно вернуться домой. Я согласился, поехал, и все начало получаться», – говорит Кирилл.

Вскоре появились и первые серьезные результаты: Проходов успешно выступил на чемпионате Казахстана и возглавил рейтинг. Это усилило желание попасть в национальную сборную и выступать на международных турнирах.

Важную роль сыграла конкуренция на тренировках. По словам спортсмена, в Усть-Каменогорске были хорошие тренеры и условия для занятий, но не хватало сильных соперников. В Алматы он получил возможность регулярно фехтовать с ведущими спортсменами страны.

Фото: НОК РК/Владислав Семенов

«Надеваешь маску – и перестаешь слышать все вокруг»

В 2024 году тренером-консультантом мужской сборной Казахстана по шпаге стал украинский специалист Александр Горбачук. Именно в период работы с ним команда добилась своих крупнейших результатов.

По словам Кирилла, в основе подхода Горбачука – строгая дисциплина и обязательное выполнение тренировочного плана.

За это время расширился и технический арсенал самого Проходова. Если раньше он, по собственному признанию, выигрывал преимущественно за счет одного приема, то сейчас увереннее действует в атаке, контратаке и защите с ответом.

«Он научил меня многому, и хочется получить еще больше из того, что он может дать. У всей команды заметно вырос уровень», – подчеркивает спортсмен.

При этом строгие требования сочетаются с доверием. В финале чемпионата Азии против Японии и в решающей встрече чемпионата мира против Украины Горбачук поручил именно Проходову завершать командный поединок.

Кирилл признается, что в такие моменты испытывает сильное волнение, особенно при близком счете. Но после выхода на дорожку старается сосредоточиться только на фехтовании.

«Надеваешь маску, перестаешь слышать все вокруг и просто делаешь то, что умеешь. Когда получается выиграть, чувства неописуемые. В тебя поверили, ты оправдал доверие, и команда победила», – говорит он.

Перед решающими поединками тренер, по словам спортсмена, советует не зацикливаться на результате, а просто выполнять то, что было отработано на тренировках.

«Он всегда говорит: „Не переживай. Не имеет значения, выиграешь ты или проиграешь: медаль уже есть. Просто выполняй свою работу, делай то, что делал на тренировках, и все получится“. Три раза я завершал встречи, и три раза получилось», – рассказывает Проходов.

В чем сила казахстанской школы

Своими коронными приемами Проходов называет контратаки, встречные уколы, а также уколы в руку и ногу. Работа с тренером сборной помогла ему увереннее чувствовать себя и в атаке. На Азиатских играх он чаще использовал именно этот элемент, который прежде давался сложнее.

По мнению Проходова, в Казахстане уже сформировалась собственная школа фехтования. Одной из ее сильных сторон он считает разнообразие индивидуальных стилей спортсменов, из-за которого соперникам сложнее перестраиваться в командных встречах.

«Смотришь на венгров – они все более или менее похожи по манере фехтования. А мы все разные. У каждого свой стиль. Думаю, в этом наша изюминка. Мы отличаемся друг от друга и за счет этого становимся опаснее», – говорит Кирилл.

По его словам, соперник, который успел приспособиться к манере одного казахстанского шпажиста, уже в следующем бою вынужден перестраиваться под совершенно другой стиль.

Олимпиада – следующая цель

Профессиональный спорт Кирилл совмещает с учебой в Казахской академии спорта и туризма в Алматы по специальности «Спортивный менеджмент».

Когда удается отвлечься от тренировок и учебы, он играет в видеоигры, слушает музыку или гуляет по Алматы. Кирилл называет себя меломаном, а среди любимых исполнителей выделяет Скриптонита.

Одно из его любимых мест для прогулок в Алматы – терренкур.

Теперь главная спортивная задача команды – продолжить победную серию. Казахстанские шпажисты хотят подняться с третьего места мирового рейтинга на первое. Еще одна большая цель – завоевать путевку на Олимпийские игры.