От мусора к бизнесу: житель Туркестанской области превратил отходы в источник дохода
Предприниматель установил первые контейнеры для раздельного сбора мусора прямо у себя во дворе.
Житель села Аксу Туркестанской области Владислав Голярко запустил экологический проект, который помог не только сократить количество отходов, но и создать устойчивый бизнес, передает BAQ.KZ.
Начинание стало возможным благодаря малому гранту от Глобального экологического фонда и Программа развития ООН. На полученные средства предприниматель установил первые контейнеры для раздельного сбора мусора прямо у себя во дворе.
Система оказалась простой и эффективной: жители сортируют пластик, стекло и бумагу, после чего отходы отправляются на переработку. Сырьё очищается, прессуется и реализуется перерабатывающим предприятиям. При этом часть прибыли возвращается сельчанам, и они сами решают, на что направить средства.
Со временем проект расширился. Для удобства жителей был внедрён мобильный сервис: по аналогии с вызовом такси пользователи могут отправить фото отсортированного мусора и указать адрес — после чего отходы оперативно забирают.
Сегодня к системе подключены около 1 000 семей, почти 200 предприятий и 11 школ. В производственном цехе работают 12 человек, а объём перерабатываемого сырья превышает 300 тонн в год.
Проект Владислава Голярко стал примером того, как локальная инициатива может перерасти в масштабное экологическое движение и принести реальную пользу сообществу.
