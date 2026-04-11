  • От мусора к бизнесу: житель Туркестанской области превратил отходы в источник дохода 

Предприниматель установил первые контейнеры для раздельного сбора мусора прямо у себя во дворе.

Сегодня 2026, 10:12

Фото: Pixabay.com

Житель села Аксу Туркестанской области Владислав Голярко запустил экологический проект, который помог не только сократить количество отходов, но и создать устойчивый бизнес, передает BAQ.KZ.

Начинание стало возможным благодаря малому гранту от Глобального экологического фонда и Программа развития ООН. На полученные средства предприниматель установил первые контейнеры для раздельного сбора мусора прямо у себя во дворе.

Система оказалась простой и эффективной: жители сортируют пластик, стекло и бумагу, после чего отходы отправляются на переработку. Сырьё очищается, прессуется и реализуется перерабатывающим предприятиям. При этом часть прибыли возвращается сельчанам, и они сами решают, на что направить средства.

Со временем проект расширился. Для удобства жителей был внедрён мобильный сервис: по аналогии с вызовом такси пользователи могут отправить фото отсортированного мусора и указать адрес — после чего отходы оперативно забирают.

Сегодня к системе подключены около 1 000 семей, почти 200 предприятий и 11 школ. В производственном цехе работают 12 человек, а объём перерабатываемого сырья превышает 300 тонн в год.

Проект Владислава Голярко стал примером того, как локальная инициатива может перерасти в масштабное экологическое движение и принести реальную пользу сообществу.

 
 
 
 
 
