Казахстан активно развивает экспорт и расширяет ассортимент поставляемых товаров, открывая новые рынки для отечественной продукции, передает BAQ.KZ.

Сегодня казахстанские товары успешно поставляются в более чем 15 стран, включая государства ЕАЭС, Евросоюза, СНГ, Китай, Японию, Южную Корею, Монголию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, Азербайджан и Узбекистан.

Одним из ключевых направлений является развитие торговли с Китаем. В рамках двустороннего сотрудничества подписаны новые протоколы на поставку мяса птицы и шкур крупного рогатого скота (КРС). Ведутся активные переговоры по расширению экспорта конины, сухого кобыльего молока, охлажденной говядины, баранины, свинины и термообработанной продукции. Кроме того, Казахстан теперь включен в список стран-экспортеров мёда в Европейский Союз.

Также активно развиваются торговые связи с азиатскими странами. С Японией обсуждается экспорт живых лошадей и молочной продукции, с Южной Кореей — мороженого. Продолжаются переговоры с Малайзией, Вьетнамом, Сингапуром, Катаром и рядом других стран региона.

На данный момент в реестры зарубежных стран внесено 3 652 казахстанских предприятия, из которых 9 новых экспортеров добавлены только в июне этого года. В реестре стран ЕАЭС зарегистрированы 3 292 предприятия животноводческого сектора. Для дальнейшего расширения экспорта на рынок Китая подписано 12 протоколов между КВКН МСХ РК и ГТУ КНР, которые определяют условия поставки продукции.

Кроме того, Казахстан добился значительных успехов в снятии санитарных ограничений. Беларусь, Россия и Китай отменили запреты на ввоз продукции из юго-восточных регионов страны, связанные с ящуром. Турция и Китай сняли все ограничения по птичьему гриппу и нодулярному дерматиту. Армения также убрала запреты, связанные с ящуром.

Для упрощения доступа казахстанской продукции на рынок Китая в Восточно-Казахстанской области готовится открытие единой агролаборатории Казахстан-КНР, которая будет сертифицировать продукцию по китайским ветеринарным стандартам.

Важной вехой в развитии внешней торговли является участие Казахстана в разработке единых правил в сфере ветеринарии в рамках ЕАЭС, включая вопросы прослеживаемости продукции и профилактики африканской чумы свиней.