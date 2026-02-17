От мясокомбинатов до переработки шерсти: Казахстан расширяет программу импортозамещения
В Казахстане запустят более 200 проектов для замещения импортной сельхозпродукции. В их числе мясокомбинаты, молочные зхаводы, цеха по переработке кожи и шерсти, передает BAQ.KZ.
В рамках поручений Президента по переходу к новой модели экономического роста Правительство сфокусируется на полном насыщении внутреннего рынка отечественными товарами. О механизмах отбора проектов «глубокого передела» на заседании Правительства доложил председатель Правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин.
По его словам, институты развития сосредоточат ресурсы на запуске 15-20 ключевых индустриальных гигантов, тогда как поддержка малого бизнеса до 7 млрд тенге перейдет в банки второго уровня под госгарантии. Это позволит государству быстрее финансировать заводы, способные заменить импорт в металлургии, химии и АПК. В рамках обеспечения продовольственной безопасности основной упор сделан на глубокую переработку сельхозсырья. Совместно с профильным министерством уже отобрано 208 проектов на сумму 2,3 трлн тенге: от мясокомбинатов и молочных заводов до цехов по переработке кожи и шерсти. В индустриальном блоке продолжается работа над 23 проектами в металлургии на 3,9 трлн тенге и развитием химической промышленности, включая выпуск кальцинированной и каустической соды.
– В настоящее время сформирован перечень из 449 инвестиционных проектов на сумму 3,4 трлн тенге. Приоритетом является переход к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, Банк развития Казахстана направит 2 трлн тенге на поддержку несырьевого экспорта, а Аграрная кредитная корпорация и КазАгроФинанс обеспечат финансирование проектов пищевой промышленности на 1 трлн тенге, — сообщил Рустам Карагойшин.
