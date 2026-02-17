В Казахстане запустят более 200 проектов для замещения импортной сельхозпродукции. В их числе мясокомбинаты, молочные зхаводы, цеха по переработке кожи и шерсти, передает BAQ.KZ.

В рамках поручений Президента по переходу к новой модели экономического роста Правительство сфокусируется на полном насыщении внутреннего рынка отечественными товарами. О механизмах отбора проектов «глубокого передела» на заседании Правительства доложил председатель Правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин.

По его словам, институты развития сосредоточат ресурсы на запуске 15-20 ключевых индустриальных гигантов, тогда как поддержка малого бизнеса до 7 млрд тенге перейдет в банки второго уровня под госгарантии. Это позволит государству быстрее финансировать заводы, способные заменить импорт в металлургии, химии и АПК. В рамках обеспечения продовольственной безопасности основной упор сделан на глубокую переработку сельхозсырья. Совместно с профильным министерством уже отобрано 208 проектов на сумму 2,3 трлн тенге: от мясокомбинатов и молочных заводов до цехов по переработке кожи и шерсти. В индустриальном блоке продолжается работа над 23 проектами в металлургии на 3,9 трлн тенге и развитием химической промышленности, включая выпуск кальцинированной и каустической соды.