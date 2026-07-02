От налоговиков до казначеев: сотрудники Минфина устроили велопробег

В Министерстве финансов Казахстана состоялись велопробег и командообразующее мероприятие с участием сотрудников центрального аппарата, комитетов и подведомственных организаций.

Мероприятие прошло в преддверии вступления в силу новой Конституции Республики Казахстан. Его главной целью стала популяризация таких ценностей, как верховенство закона, ответственность государства, защита прав граждан и бизнеса, единство общества и служение интересам страны.

В Министерстве отметили, что новая Конституция повышает требования к работе государственных органов. Для финансовой системы это особенно важно, поскольку от эффективности работы налоговых, таможенных, казначейских и контрольных органов зависят доверие граждан, развитие бизнеса, прозрачность бюджетных процессов и инвестиционный климат.

Особое внимание в новой Конституции уделено защите прав граждан, предпринимателей и инвесторов. Документ усиливает ответственность государственных органов и должностных лиц за незаконные решения, действия или бездействие. По мнению ведомства, это поможет сделать правовую систему более предсказуемой и повысить качество принимаемых государственных решений.

Велопробег стал символом движения вперед, единства и общей ответственности сотрудников Министерства финансов за выполнение государственных задач. Участие представителей разных подразделений и организаций подчеркнуло командный дух, преемственность поколений и готовность совместно работать на общий результат.

По итогам соревнований министр финансов Мади Такиев наградил победителей дипломами и памятными призами, пожелав им крепкого здоровья, успехов и новых профессиональных достижений.

Среди женщин призовые места распределились следующим образом:

1 место — Айгерим Садыбек (Комитет государственного казначейства);

2 место — Алия Даулетбаева (ТОО "Digital Silk Road Company");

3 место — Айгуль Сарсембенова (Комитет государственного казначейства).

Среди мужчин победителями стали:

1 место — Али Кызайбай (АО "Центр электронных финансов");

2 место — Айбек Рымтай (Комитет государственных доходов);

3 место — Кайрат Султанбеков (АО "Информационно-учетный центр").

В ведомстве подчеркнули, что развитие корпоративной культуры, укрепление здоровья сотрудников и создание сплоченной команды являются важной частью эффективной государственной службы. Как отмечают в Минфине, такие мероприятия помогают укреплять взаимодействие между подразделениями и повышают общую ответственность за качественное выполнение поставленных задач.

Также в министерстве сообщили, что работа по разъяснению и популяризации ценностей новой Конституции будет продолжена с участием территориальных органов и подведомственных организаций.