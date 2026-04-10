Казахстанские ученые создают новые материалы, которые могут использоваться в энергетике и медицине. Об этом рассказал научный сотрудник Алшын Абдувалов в документальном фильме BAQ.KZ.

Алшын Абдувалов - научный сотрудник, работающий в области материаловедения и экспериментальной физики. Его исследования связаны с созданием новых материалов с заданными свойствами.

По его словам, основная часть работы проходит в лаборатории, где важна точность и контроль условий.

«Иногда один эксперимент может длиться несколько дней. Мы постоянно наблюдаем за процессом, потому что даже небольшое изменение температуры или состава может полностью изменить результат», — рассказал Алшын Абдувалов.

Ученый пояснил, что для создания материалов используются сложные технологические условия.

«Мы работаем с вакуумными камерами, регулируем концентрации веществ, добавляем различные химические элементы. Всё это необходимо для того, чтобы получить материал с нужными характеристиками», — отметил он.

По его словам, такие разработки уже находят практическое применение.

«Сегодня наноматериалы используются в медицине, энергетике, электронике. Это одно из самых перспективных направлений науки, потому что фактически мы создаем основу для технологий будущего», — подчеркнул исследователь.

При этом он отметил, что научная работа требует времени и терпения.

«Наука — это долгий процесс. Это эксперименты, ошибки и поиск. Но именно в этом и заключается её ценность», — добавил Алшын Абдувалов.

