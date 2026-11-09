От наследства до онлайн-покупок: зачем Казахстану новый Гражданский кодекс

В Казахстане планируют разработать новый Гражданский кодекс, который будет учитывать современные экономические отношения и развитие цифровых технологий. Соответствующее поручение дал Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана. Почему обновление законодательства важно не только для юристов, но и для обычных граждан, рассказали специалисты Института законодательства и правовой информации РК, передает BAQ.KZ.

Почему Казахстану нужен новый Гражданский кодекс

Действующий Гражданский кодекс был принят более 30 лет назад. Он регулирует отношения, с которыми казахстанцы сталкиваются практически ежедневно: покупку недвижимости, оформление наследства, аренду жилья, заключение договоров и защиту собственности.

Однако за прошедшие десятилетия многое изменилось. Сегодня казахстанцы покупают товары через интернет, оформляют рассрочки в мобильных приложениях, заключают электронные договоры и оплачивают услуги онлайн.

По словам кандидата юридических наук, доцента, руководителя отдела аналитической работы по вопросам эффективности законодательства Института законодательства и правовой информации РК Светланы Исаевой, действующий кодекс создавался в совершенно других экономических условиях.

В 1990-е годы большинство сделок заключалось на бумаге, тогда как сегодня значительная часть отношений между покупателями, продавцами и бизнесом перешла в цифровую среду.

Поэтому законодательство необходимо адаптировать к современным условиям, в том числе к вопросам онлайн-покупок, электронных платежей, возврата товаров и исполнения договоров.

Как изменения могут затронуть казахстанцев

Как отметила Светлана Исаева, одна из главных задач нового кодекса – обеспечить надёжную защиту имущественных прав граждан и понятные правила заключения договоров.

«Для каждого из нас важно быть уверенным, что квартира, машина или дача надёжно защищены. Важно, чтобы подписанный договор обе стороны понимали одинаково, а не каждая по-своему», – подчеркнула эксперт.

По её словам, речь идёт не просто об обновлении юридического документа, а о создании понятных и стабильных правил для граждан и бизнеса.

При этом новый кодекс должен учитывать не только сегодняшние потребности, но и дальнейшее развитие экономики, в которой цифровые сделки будут занимать всё больше места.

Что важно сохранить в новом кодексе

Руководитель отдела международного права и сравнительного правоведения Института законодательства и правовой информации РК, доктор философии (PhD) Лаура Жолдасова считает, что при разработке документа важно не отказываться от положений, которые уже доказали свою эффективность.

По её словам, действующий Гражданский кодекс заложил основу защиты собственности, регулирования договорных отношений и прав участников гражданского оборота.

«Принципиально важно сохранить фундаментальные положения действующего Гражданского кодекса, доказавшие свою эффективность, обеспечив их последовательное развитие и адаптацию к современным экономическим реалиям», – отметила Жолдасова.

Эксперт подчеркнула, что новый документ должен обеспечить правовую определённость и стабильность как для обычных граждан, так и для предпринимателей.

Напомним, в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев поручил депутатам Курултая совместно с Правительством приступить к разработке нового Гражданского кодекса. Принять документ планируется до конца 2027 года.