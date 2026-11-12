От найма до собственного дела: чем заняты 9,4 млн казахстанцев
12 Ноября 2026, 14:40
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12 Ноября 2026, 14:4012 Ноября 2026, 14:40
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В Казахстане уровень безработицы в III квартале 2026 года составил 4,5%. При этом более 9,4 млн человек были заняты в различных сферах экономики.
По данным выборочного обследования занятости населения, численность рабочей силы в стране достигла 9,85 млн человек.
Из них 9,4 млн имели работу. Большинство – 7,25 млн человек – являлись наёмными работниками. Ещё 2,16 млн казахстанцев были самостоятельно занятыми. Это 77,1% и 22,9% от общего числа работающих соответственно.
Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 64,3%.
Безработицу в Казахстане рассчитывают по методологии Международной организации труда. К безработным относят людей, которые не имеют доходной работы, активно её ищут и готовы приступить к ней.
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