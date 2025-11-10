Европа по-прежнему остаётся для Казахстана ключевым направлением внешней торговли и главным источником инвестиций, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

В 2025 году исполняется десять лет со дня подписания Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, и сегодня влияние ЕС на экономику республики остаётся значительным.

По данным Бюро национальной статистики, за январь–август текущего года доля Европейского союза в экспорте Казахстана составила 44,8%. Основу поставок составляют нефть и нефтепродукты, цветные металлы, зерно и рыба. В ответ Казахстан импортирует из Европы электронику, технику, косметику, стройматериалы и другие товары. Несмотря на это, доля ЕС в импорте страны ниже — около 15,9%, уступая первенство азиатским партнёрам.

Общий объём торговли между Казахстаном и странами ЕС за восемь месяцев 2025 года достиг 28,9 миллиарда долларов США — на 9,5% меньше, чем годом ранее. Снижение показателей связано с падением мировых цен на нефть в первом полугодии, однако в целом за последние годы товарооборот с Европой демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году он достиг рекордных 48,8 миллиарда долларов.

Главными торговыми партнёрами Казахстана в Европе остаются Италия и Нидерланды. На Италию приходится почти половина всего экспорта — 10,6 миллиарда долларов за восемь месяцев, что на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. На втором месте — Нидерланды с объёмом поставок в 3,8 миллиарда долларов, следом идёт Франция с 2 миллиардами. В список крупных покупателей также входят Румыния, Греция, Испания и Германия.

Европейские инвестиции продолжают играть значительную роль в экономике Казахстана. По данным Национального банка, доля ЕС в валовом притоке прямых иностранных инвестиций за первое полугодие 2025 года составила 48,4%. Несмотря на постепенное сокращение доли Европы, европейские компании остаются крупнейшими инвесторами в стране. Общий приток иностранных инвестиций в Казахстан в январе–июне снизился до 7 миллиардов долларов, что на 29,4% меньше, чем годом ранее. Крупнейшим инвестором вновь стали Нидерланды, вложившие 2,3 миллиарда долларов, за ними следуют Бельгия, Франция, Великобритания, Германия, Швейцария и Люксембург.

В то же время казахстанский бизнес активно осваивает европейские рынки. С 2019 года компании из Казахстана инвестировали в экономику стран ЕС более 7,1 миллиарда долларов. Наибольшие вложения пришлись на Нидерланды — 4,1 миллиарда, а также на Великобританию и Германию, куда направлено 498 и 421 миллион долларов соответственно.

Эксперты отмечают, что несмотря на волатильность мировых рынков, Европа остаётся стратегическим экономическим партнёром Казахстана, обеспечивая стабильный экспортный поток и приток инвестиций, необходимых для развития промышленности, энергетики и технологий страны.