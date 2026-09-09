От нефтяных резервов до инфраструктуры: как Казахстан инвестирует в будущее следующих поколений

В статье EU Reporter, опубликованной 8 сентября 2026 года, говорится, что суверенное богатство принято измерять размером резервов, позволяющих переживать кризисные периоды. Однако для будущих поколений имеет значение не только сумма, которую государство оставит на финансовых счетах. Не меньшее значение имеет то, какую страну они получат вместе с этими накоплениями: с какими школами и больницами, состоянием коммунальных сетей, дорог, энергетики и другой базовой инфраструктуры.

Для Казахстана, подчёркивает издание, этот вопрос приобретает особое значение. Доходы от природных ресурсов позволяют стране формировать значительный финансовый запас, и важно правильно распорядиться им, чтобы создать долгосрочную ценность для экономики и граждан. Именно это, по мнению автора, и определяет качество управления суверенным богатством.

Согласно материалу EU Reporter, Национальный фонд Казахстана аккумулирует часть сырьевых доходов и выполняет две основные функции. Первая — сберегательная, нацеленная на сохранение средств для будущих поколений. Вторая — стабилизационная, позволяющая снижать зависимость государственных финансов от резких колебаний мировых цен на сырьё. Это даёт стране возможность не только переживать внешние шоки, но и планировать долгосрочные вложения.

В статье приводятся конкретные цифры: к середине 2026 года валютные активы Национального фонда достигли $65,5 миллиарда.

Программа «Национальный фонд — детям» уже приносит реальные результаты

EU Reporter в статье подробно рассказывает о программе «Национальный фонд — детям», которая действует в Казахстане с 2024 года. Суть программы в том, что каждый юный гражданин страны ежегодно получает часть инвестиционного дохода Национального фонда. По достижении 18 лет накопленные средства можно использовать на оплату образования или улучшение жилищных условий. Издание отмечает, что это прямой способ превратить финансовые накопления в реальные возможности для молодых казахстанцев.

Программа уже перешла в фазу практического использования. По данным EU Reporter, с февраля 2024 года по 1 августа 2026 года выплаты получили более 338 тысяч молодых казахстанцев на общую сумму около $67,8 миллиона. При этом средства несовершеннолетних остаются в составе активов Национального фонда и продолжают инвестироваться до достижения ими совершеннолетия. Таким образом, программа уже приносит ощутимую пользу.

Планы по использованию Нацфонда для инфраструктурных проектов

В статье отмечается, что Казахстан сталкивается с задачей, знакомой многим экономикам, накопившим значительные доходы от природных ресурсов: какую часть национального богатства сохранить в финансовых активах, а какую превратить в капитал, работающий внутри страны. Автор подчёркивает, что ответ на этот вопрос определит характер развития страны на долгие годы вперёд.

EU Reporter сообщает, что в ближайшее время Казахстан планирует направить часть средств Национального фонда на финансирование крупных инфраструктурных проектов общегосударственного значения. В 2027 году на эти цели предполагается выделить более $4 миллиардов, а в 2028 и 2029 годах - около $3 миллиардов ежегодно. Эти вложения пойдут на строительство и модернизацию объектов социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры.

Автор статьи объясняет экономическую логику этого решения. Когда средства направляются на долгосрочные объекты, национальное богатство не исчезает, оно просто меняет форму. Деньги, потраченные на текущее потребление, заканчиваются вместе с бюджетным циклом. Но школа, больница, дорога или энергетический объект остаются в экономике и продолжают работать десятилетиями. Именно поэтому вложения в инфраструктуру принципиально отличаются от покрытия текущих расходов.

По мнению экспертов, чьи оценки приводит EU Reporter, часть финансового капитала фактически превращается в физический и человеческий капитал внутри страны. Это означает, что страна не теряет свои накопления, а преобразует их в активы, которые будут приносить отдачу долгие годы. Такой подход, подчёркивается в статье, качественно меняет структуру национального богатства.

Эффект от инфраструктурных проектов: от строительства до эксплуатации

Издание EU Reporter подчёркивает, что инфраструктурные инвестиции дают экономический эффект уже на этапе реализации проектов. Строительство создаёт спрос на материалы, оборудование, транспорт, проектные и монтажные работы, обеспечивает заказами отечественные предприятия и формирует добавленную стоимость внутри страны. Это создаёт рабочие места и поддерживает смежные отрасли.

После ввода объектов в эксплуатацию начинается другой, гораздо более продолжительный эффект. Модернизация систем тепло- и водоснабжения повышает их надёжность, снижает потери и уменьшает потребность в дорогостоящих аварийных работах. Дороги улучшают связанность регионов. Энергетическая инфраструктура снимает ограничения для расширения существующих производств и запуска новых мощностей.

В статье особо выделяются инвестиции в здравоохранение и образование. Современные больницы, поликлиники и школы - это прямые вложения в человеческий капитал. EU Reporter отмечает, что доступность медицинской помощи, состояние здоровья населения, качество образования и квалификация работников напрямую связаны с производительностью труда и долгосрочным потенциалом экономики.

Вся социальная инфраструктура, по мнению автора, является таким же элементом национального капитала, как транспорт или энергетика. Её отдача и эффективность распространяются далеко за пределы срока строительства конкретного объекта. Вложения в людей, их здоровье и знания создают фундамент для устойчивого роста страны на десятилетия вперёд.

Цена отложенного развития

Автор материала обращает внимание на то, что у использования накопленного капитала есть альтернативная стоимость. Но она существует и у решения отложить инвестиции. Недостаточная пропускная способность транспортных сетей, дефицит энергетических мощностей, изношенные коммунальные системы, нехватка школ или медицинских объектов создают издержки уже сегодня. Чем дольше откладывается модернизация, тем дольше экономика и население несут эти издержки.

EU Reporter подчёркивает, что скорость инфраструктурного развития имеет явную экономическую ценность. Если необходимый объект начинает работать сегодня, а не через десять лет, страна получает дополнительные годы его экономической и социальной отдачи. При этом социальный и экономический эффект инфраструктуры во многом неразделимы: надёжные сети и современные учреждения одновременно повышают качество жизни и создают среду для развития частной экономической активности.

При этом EU Reporter напоминает, что использование средств Национального фонда для решения стратегических задач не является для Казахстана новой практикой. Способность фонда предоставлять дополнительный ресурс в моменты, когда экономика нуждается в нём больше всего, неоднократно становилась одним из факторов устойчивости страны. Наличие крупного резерва позволяло государству действовать на опережение.

В статье приводятся конкретные примеры. Во время глобального финансового кризиса 2008–2009 годов из фонда было направлено $10 миллиардов на стабилизацию финансового сектора, поддержку недвижимости, малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса. В 2015–2017 годах было изъято ещё $9 миллиардов. В период пандемии 2020–2021 годов трансферты из Нацфонда помогли сохранить экономическую стабильность и поддержать граждан. Каждый раз наличие накоплений позволяло предотвращать более серьёзные последствия.

Изменение роли Нацфонда

В статье EU Reporter делается вывод, что сегодня меняется характер задачи. Раньше накопленный ресурс позволял в первую очередь смягчать последствия глобальных потрясений. Теперь часть капитала предполагается направить на устранение инфраструктурных ограничений, которые могут сдерживать долгосрочное развитие. Это принципиально новый этап в управлении национальным богатством.

Тем самым расширяется роль суверенного фонда: накопленный в благоприятные периоды ресурс используется не только после возникновения кризиса, но и для создания активов, повышающих устойчивость и потенциал экономики на годы вперёд. Автор подчёркивает, что это качественное изменение логики управления, которое отличает нынешний этап от предыдущих.

В заключительной части статьи EU Reporter подчёркивается, что результат этой стратегии будет измеряться не объёмом средств, изъятых из Национального фонда, а стоимостью созданных на них активов и эффектом, который они дадут экономике и гражданам.

Если финансовый актив стоимостью в один доллар превращается в инфраструктуру, которая в течение десятилетий повышает производительность, снижает издержки бизнеса, улучшает качество человеческого капитала и создаёт условия для новых частных инвестиций, то качественно меняется сама структура национального богатства. Поэтому главный вопрос ближайших лет, по мнению автора, в том, насколько качественными будут активы, созданные взамен. Для будущих поколений именно это соотношение между сохранённым финансовым капиталом и стоимостью созданной внутри страны экономики станет главным итогом сегодняшних решений.