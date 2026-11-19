В Актюбинской области Премьер-министр РК Олжас Бектенов на примере Казахстанского завода нефтяного оборудования и предприятия по глубокой переработке шерсти KazFeltec ознакомился с исполнением поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию обрабатывающей промышленности.

В развитие Казахстанского завода нефтяного оборудования вложили 7,4 млрд тенге. Производственные мощности позволяют выпускать 100–120 тысяч тонн продукции в год. В ассортименте — насосно-компрессорные и обсадные трубы, фонтанная арматура, задвижки, теплообменники и другое оборудование для нефтегазовой отрасли.

Предприятие постепенно наращивает выпуск продукции. За девять месяцев текущего года производство обсадных труб увеличилось на 31,4% и достигло 14,1 тысячи тонн. Выпуск прочего нефтепромыслового оборудования составил 7,4 тысячи тонн. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года было произведено 179 тонн.

Продукция ориентирована на внутренний рынок и призвана сократить зависимость от импорта. Следующий этап развития завода — расширение производственных мощностей. В планах строительство четвертого цеха по выпуску клапанов и задвижек среднего и высокого давления. В проект намерены вложить 700 млн тенге, запуск намечен на 2027 год.

Кроме того, прорабатывается строительство завода по производству металлических заготовок и деталей методом литья. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 2 млрд тенге.

Овечья шерсть становится промышленным сырьем

Другой пример развития отечественного производства — предприятие KazFeltec, где шерсть проходит глубокую переработку и превращается в готовые нетканые материалы.

Завод запустили в 2025 году за счет частных инвестиций и поддержки Фонда развития промышленности. Общий объем вложений составил 5,3 млрд тенге. На предприятии установлено оборудование итальянской компании CORMATEX, рассчитанное на переработку до 3,6 тысячи тонн шерсти в год. Мощность выпуска готовой продукции достигает 2,2 тысячи тонн. Здесь создано 50 рабочих мест.

Из натуральной овечьей шерсти производят тепло- и звукоизоляционные материалы, востребованные в строительстве, мебельной и других отраслях.

Важная особенность производства — связь с сельскими хозяйствами. Предприятие закупает шерсть у крестьянских хозяйств Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей. Таким образом, сырье, которое получает дополнительную стоимость после переработки, становится источником гарантированного сбыта и дохода для сельчан.

Пока продукция реализуется на внутреннем рынке, однако в перспективе предприятие планирует выйти на экспорт.

Инвестиции в регионе превысили триллион тенге

О развитии промышленности и реализации инвестиционных проектов премьер-министру доложил заместитель акима Актюбинской области Абзал Абдикаримов.

За десять месяцев инвестиции в основной капитал региона превысили 1 трлн тенге, увеличившись на 8,2%. Прямые иностранные инвестиции выросли вдвое — до 357,2 млн долларов.

В области реализуются проекты в энергетике, машиностроении, пищевой промышленности и других направлениях. Кроме того, прорабатывается создание специальной экономической зоны. Ожидается, что она позволит привлечь 400 млрд тенге инвестиций и создать более 1,5 тысячи рабочих мест.

По итогам посещения предприятий Олжас Бектенов поручил акимату области совместно с профильными государственными органами обеспечить своевременную реализацию инвестиционных проектов. Особое внимание глава правительства потребовал уделить расширению отечественного производства, углублению переработки сырья и созданию новых рабочих мест. Также поручено оказывать необходимую поддержку инвесторам и соблюдать сроки ввода объектов.

В целом, по данным Министерства промышленности и строительства, за десять месяцев текущего года производство в обрабатывающей промышленности Казахстана выросло на 9,3%. С начала года запущено 125 проектов общей стоимостью 900 млрд тенге.

Среди приоритетов отрасли — углубление переработки сырья, развитие автомобилестроения и железнодорожного машиностроения, а также формирование промышленных кластеров.