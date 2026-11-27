Nirvana, BTS, The Weeknd и даже музыка из GTA – в звучании древнего казахского инструмента. Импровизации 21-летнего Аймурата Елубаева собирают сотни тысяч просмотров, кобызом благодаря ему интересуются даже в Колумбии. А в комментариях казахстанцы прозвали его Курт Қабенұлы (шуточная казахская версия имени солиста группы Nirvana Курта Кобейна - прим. автора). В беседе с BAQ.KZ музыкант рассказал о своих экспериментах и мечте вывести национальный инструмент на мировую сцену.

В своих видео Аймурат включает известные композиции и дополняет их игрой на кобызе. Звучание национального инструмента органично вписывается в знакомые мелодии, придавая им совершенно другой характер.

На своей странице в Instagram музыкант экспериментирует практически со всеми жанрами: от рока и рэпа до K-pop, музыки из фильмов и компьютерных игр.

С кобызом – с первого класса

Аймурат родом из Караганды. Ему 21 год, сейчас он учится на четвертом курсе консерватории в Алматы. С кобызом музыкант не расстается с детства – играть на нем начал еще в первом классе, когда учился в специализированной школе в Караганде.

Сегодня музыка занимает большую часть его жизни. У Аймурата есть собственная студия, где он пишет песни и музыку, экспериментирует со звучанием и работает над новыми композициями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aimurat Elubaev🌒 (@aimurat.qobyz)

При этом идея делиться своими музыкальными экспериментами в социальных сетях появилась задолго до того, как его ролики начали набирать сотни тысяч просмотров.

«Я еще со школьных лет выкладывал много экспериментальных видео. Мне самому это очень нравится», – рассказал музыкант.

Композиции для своих импровизаций он выбирает прежде всего по собственному вкусу. Иногда на помощь приходят друзья, которые предлагают ему интересные треки. Однако прежде чем взять в руки инструмент, Аймурат подолгу слушает оригинал, стараясь прочувствовать музыку.

«Я выбираю песни, которые нравятся мне самому. Еще прошу друзей посоветовать композиции, они мне в этом помогают. Затем долго слушаю выбранную песню, стараюсь впитать ее звучание», – поделился он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aimurat Elubaev🌒 (@aimurat.qobyz)

«Курт Қабенұлы»: как казахский кобыз встретился с мировым роком

Одной из самых популярных работ Аймурата стала импровизация на композицию Black Swan южнокорейской группы BTS. Видео набрало 199 тысяч просмотров, более 32 тысяч лайков и почти тысячу комментариев.

Не меньше внимания привлекли его музыкальные эксперименты с композициями Starboy исполнителя The Weeknd и Smells Like Teen Spirit легендарной группы Nirvana. Ролики собрали 128 и 126 тысяч просмотров соответственно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aimurat Elubaev🌒 (@aimurat.qobyz)

Под видео с музыкой Nirvana пользователи даже придумали казахскую версию имени Курта Кобейна – «Курт Қабенұлы». Шутка собрала более 2,5 тысячи лайков.

«Броооо, как же это круто звучит, просто нереально», – восхитился один из пользователей.

Несмотря на растущий интерес аудитории, сам Аймурат пока не считает себя популярным музыкантом. Количество просмотров и реакций удивляет даже его самого.

«Я сам смотрю на это и нахожусь в шоке. Думаю, что это только начало. Пока не считаю, что это какая-то большая популярность», – признался он.

Среди собственных работ музыкант особенно выделяет импровизации на композиции The Weeknd. Именно в них, по его словам, ему удалось нащупать свое собственное звучание.

«Мне дороги все мои работы, но особенно понравилось то, что я записал на музыку The Weeknd. Мне кажется, именно тогда появился какой-то особенный стиль», – рассказал Аймурат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aimurat Elubaev🌒 (@aimurat.qobyz)

Даже GTA зазвучала на кобызе

Одним из последних музыкальных экспериментов Аймурата стала тема из популярной серии компьютерных игр GTA. Менее чем за сутки ролик набрал более 35 тысяч просмотров в Instagram.

Сам музыкант с юмором отметил, что видео уже обрело популярность в TikTok, и предположил, что такая же судьба может ждать его и в Instagram.

В числе других его работ – Changes рэпера XXXTentacion, A Lot исполнителя 21 Savage, Pray for Me исполнителя The Weeknd и Blue and White Porcelain тайваньского певца Джея Чоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aimurat Elubaev🌒 (@aimurat.qobyz)

Не ограничивается Аймурат и сольными импровизациями. Вместе с домбристом он представил необычную версию What I've Done группы Linkin Park, а также музыкальной темы из фильма «Мстители».

По словам музыканта, среди его друзей немало домбристов. С одним из них, Турлыханом, он выступает еще со времен поступления в консерваторию. За это время они успели принять участие во многих концертах.

Так в одной композиции встречаются сразу два казахских национальных инструмента и музыка, которую знают слушатели по всему миру.

Из Колумбии заинтересовались казахским кобызом

Пожалуй, одним из самых интересных результатов музыкальных экспериментов Аймурата стал интерес зарубежной аудитории не только к его исполнению, но и к самому инструменту.

Музыканту пишут люди из других стран. Некоторые из них хотят больше узнать о кобызе, а один из зарубежных слушателей даже попросил контакты мастера, изготовившего инструмент.

«Да, мне пишут многие люди из-за рубежа. Некоторые интересуются самим инструментом. Например, один человек из Колумбии попросил у меня номер телефона мастера, который изготовил мой кобыз», – рассказал Аймурат.

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Для молодого музыканта такой интерес особенно важен. Ведь его цель выходит далеко за пределы просмотров, лайков и популярности в социальных сетях.

«Я хочу вывести кобыз на мировой уровень. Хочу, чтобы звучание моего кобыза появлялось в музыке мировых звезд, в саундтреках к фильмам. Верю, что это действительно может принести перемены Казахстану», – поделился он.

По мнению Аймурата, чем больше людей в мире узнают о казахском национальном инструменте, тем больше они будут узнавать и о самом Казахстане.

Не разрушить традицию, а раскрыть ее

Соединение древнего национального инструмента с современной рок-музыкой могло вызвать неоднозначную реакцию. Аймурат признается, что, работая над композицией Nirvana, был готов столкнуться с критикой.

Однако реакция слушателей оказалась совсем другой.

«Когда записывал Nirvana, думал, что будет много критики. Но людям понравилось, хейта не было. Я считаю, что таким образом раскрываю возможности инструмента», – отметил музыкант.

Под самим видео Аймурат оставил комментарий на казахском языке, в котором подробно объяснил свое отношение к музыкальному эксперименту.

«Этот кавер был создан не с целью оскорбить кылкобыз или изменить его традиционную сущность. Напротив, я хотел показать возможности национального инструмента с новой стороны, объединить его с мировой музыкой. Это уважение к инструменту и творческий эксперимент», – написал он.

Для Аймурата современная музыка – еще один способ познакомить слушателей с национальным инструментом. И если человек, который до этого никогда не слышал кобыз, заинтересуется им благодаря любимой песне, значит, музыкальный эксперимент уже принес результат.

От концертов в Центральной Азии до мечты о сотрудничестве с Billie Eilish

Несмотря на молодой возраст, Аймурат уже имеет опыт выступлений за пределами Казахстана. Он участвовал в различных музыкальных конкурсах, а недавно занял второе место на конкурсе в Уфе.

Кроме того, вместе с коллективом «Не просто оркестр» музыкант выступал в Ташкенте, Бишкеке и Казахстане.

Однако останавливаться на достигнутом он не собирается. Среди его творческих мечтаний – сотрудничество с артистами мировой величины.

«Я хотел бы сделать коллаборации со многими артистами, например с Billie Eilish, Хансом Циммером и другими», – рассказал Аймурат.

Музыка Billie Eilish известна своим атмосферным звучанием, а композиции Ханса Циммера сопровождают одни из самых узнаваемых сцен мирового кинематографа. Именно в такой музыке Аймурат однажды хотел бы услышать голос своего инструмента.

Пока его музыкальные эксперименты находят зарубежных слушателей через экран смартфона. Но уже сегодня человек из далекой Колумбии интересуется казахским кобызом, а поклонники Nirvana шутливо переименовывают Курта Кобейна на казахский лад.

И, возможно, для кого-то первым знакомством с казахской музыкальной культурой станет не традиционный кюй, а любимая песня BTS, рок-хит Nirvana или музыка из GTA.