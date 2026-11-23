В регионах Казахстана за неделю открыли новые производственные и социальные объекты. В Кокшетау начали выпускать газовые баллоны, в Таразе появились новые корпуса IT-лицея, в Костанайской области завершили ремонт почти 57 километров трассы, а в Аксае обновили стадион. Кроме того, в нескольких населённых пунктах заработали пожарные посты и комплексы экстренных служб, передаёт BAQ.KZ.

Рассказываем, какие объекты открылись и что изменится для жителей регионов.

В Костанайской области отремонтировали почти 57 километров трассы

После ремонта открыли два участка автодороги «Астана – Костанай – граница РФ» общей протяжённостью 56,7 километра.

Дорога была построена ещё в 1980 году. Последний раз ремонт на этих участках проводили в 2021 году.

По словам акима Костанайской области Кумара Аксакалова, через регион проходят важные транспортные маршруты, связывающие разные части Казахстана и обеспечивающие сообщение с Россией.

«Как известно, Глава государства поставил задачу укрепить статус Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии. Поэтому модернизация дорожной инфраструктуры имеет особое значение для нашей области. Через регион проходят важные транспортные коридоры, связывающие север и юг, запад и восток страны, а также транзитный маршрут в Российскую Федерацию. В последние годы в области значительно активизировались работы по ремонту автомобильных дорог. Особое внимание уделяется дорогам республиканского значения», – отметил аким.

Всего в 2026 году в Костанайской области отремонтировали пять участков республиканских автодорог общей протяжённостью 163 километра.

В Кокшетау начали производить газовые баллоны

На заводе «Тыныс» в Кокшетау запустили производство газовых баллонов и специальных клапанов для их безопасной эксплуатации.

Продукция предназначена прежде всего для внутреннего рынка. Только в Акмолинской области сейчас используют более 220 тысяч газовых баллонов.

С новым производством ознакомился аким области Марат Ахметжанов. Он отметил, что при расширении выпуска необходимо учитывать спрос, доступность сырья и наличие квалифицированных специалистов.

«У предприятия уже есть производственная площадка, необходимая инфраструктура и опыт. Поэтому развитие действующих мощностей экономически целесообразнее, чем строительство нового завода с нуля. Необходимо определить общую потребность страны в газовых баллонах и исходя из этого оценить возможности дальнейшего расширения производства. Важно обеспечить предприятие необходимыми материалами, комплектующими и квалифицированными кадрами», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Завод «Тыныс» также выпускает авиационную технику, медицинское оборудование, средства пожаротушения, газовую арматуру и полиэтиленовые трубы.

В Таразе открыли новые корпуса IT-лицея

В Таразе открыли учебный корпус и общежитие IT-лицея-интерната. Каждый из объектов рассчитан на 300 мест.

В комплексе предусмотрены помещения для занятий и проживания школьников, столовая, спортивный и актовый залы, а также библиотека.

Новые здания позволят расширить возможности обучения и проживания детей, в том числе приезжающих из других населённых пунктов.

В Аксае обновили стадион «Жастар»

В городе Аксай Западно-Казахстанской области после реконструкции открыли стадион «Жастар».

На его территории оборудовали футбольное поле, соответствующее стандартам FIFA, спортивный зал, беговые дорожки, площадки для национальных видов спорта и тренировок. Также появилась зона для экстремальных видов спорта. Реконструкцию провели в рамках социальных обязательств компании «КПО б.в.».

На открытии аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев сообщил, что за 2023–2026 годы в регионе ввели в эксплуатацию 132 социальных объекта, включая 24 спортивных сооружения.

Кроме того, в Аксае продолжается строительство реабилитационного центра и дворца школьников и молодёжи.

В Костанайской и Акмолинской областях открыли пожарные посты

В селе Приречное Житикаринского района Костанайской области начал работать новый пожарный пост «Ауыл құтқарушылары».

Строительство началось в мае 2026 года. Пост расположен в 60 километрах от Житикары и оснащён пожарным автомобилем, специальной одеждой и необходимыми помещениями для дежурных.

Ещё один пожарный пост открыли в селе Кенащы района Биржан сал Акмолинской области.

Он находится в 23 километрах от ближайшей пожарной части и предназначен для защиты населённого пункта, где проживают 370 человек.

Объект построили за счёт средств местного предприятия. Его обеспечили специальной техникой, оборудованием и личным составом.

Новые посты должны сократить время прибытия пожарных к месту происшествия, особенно в отдалённых сёлах.

В Шымкенте пожарных, полицейских и медиков объединили в одном комплексе

В жилом массиве Жанаталап в Шымкенте открылся пятый в городе единый комплекс экстренных служб.

В одном здании разместили пожарную часть № 14, полицейский пост и пункт скорой медицинской помощи.

Комплекс будет обслуживать около 11,2 тысячи жителей массивов Жанаталап, «Тәуелсіздікке – 20 жыл», Алтынтөбе и Көкбұлақ.

Для сотрудников оборудовали служебные помещения, учебный класс, тренировочную башню, спортивную площадку и гараж на два специальных автомобиля.

Ранее аналогичные комплексы открылись в жилых массивах Елтай, Таскен, Сәуле и микрорайоне Бозарык-3.

До конца 2026 года в Шымкенте также планируют завершить строительство пожарного депо в микрорайоне Туран. В 2027 году ещё три комплекса экстренных служб должны появиться в массивах Базаркапка, Кайнарбулак и Акжар.