От новых дорог до современных производств: регионы меняются к лучшему

В Казахстане продолжается системная работа по модернизации региональной инфраструктуры и повышению качества жизни населения. В рамках исполнения поручений Главы государства в регионах строятся медицинские учреждения, запускаются новые производства, обновляются автомобильные дороги, расширяется доступ к природному газу и внедряются современные цифровые решения.

За прошедшую неделю в ряде областей страны реализованы важные инфраструктурные и социальные проекты, направленные на развитие экономики, повышение доступности услуг и создание комфортных условий для жителей, сообщает пресс-служба Правительства.

Началось строительство

В Иргизском районе Актюбинской области приступили к строительству поликлиники мощностью 300 посещений в смену. Стоимость проекта составляет 1,3 млрд тенге. Финансирование выделено из Фонда инфраструктурного развития. Новый медицинский объект позволит обеспечить жителей района доступом ко всем видам медицинской помощи.

Новые объекты и результаты

В Актобе запущен производственный комплекс по выпуску алюминиевых конструкций. Предприятие будет производить окна, двери и витражные системы, осуществляя полный цикл работ – от проектирования и расчетов до обработки, покраски, сборки и упаковки готовой продукции. Запуск комплекса станет дополнительным импульсом для развития обрабатывающей промышленности и диверсификации региональной экономики.

В Казалинском районе Кызылординской области природный газ впервые подведен к двум населенным пунктам – Жанқожа батыр и Ү. Түктібаев. До конца года в регионе планируется газифицировать еще 10 сел. В результате уровень газификации области достигнет 85%.

В области Ұлытау завершен средний ремонт 109-километрового участка республиканской автодороги «Жезқазған – Арқалық – Петропавловск». В рамках проекта обновлены и установлены 17 водопропускных труб, а также отремонтирован мост Балға.

В области Абай завершен средний ремонт 66-километрового участка дороги «Аягөз – Тарбағатай», входящей в состав республиканской трассы «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Боғас». Благодаря обновлению дорожного полотна время в пути между населенными пунктами сократилось с двух часов до 40 минут. Кроме того, укреплено основание дороги, уложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены водопропускные сооружения, установлены остановочные павильоны, обустроены освещение и санитарный объект.

В области Абай также завершен ремонт 111 км республиканской автодороги «Семей – граница РФ». На трех участках обновлено дорожное покрытие и водопропускные трубы, оборудована площадка отдыха, установлены два автопавильона и 10 км ограждений, препятствующих выходу скота на дорогу. Трасса с интенсивностью движения более 1,6 тыс. автомобилей в сутки ведет к крупнейшему в регионе пункту пропуска «Ауыл». В рамках его реконструкции также обустроена площадка ожидания для грузового транспорта площадью 2,8 тыс. кв. м.

В селе Ақжан Северо-Казахстанской области построена молочно-товарная ферма на 400 голов крупного рогатого скота. При государственной поддержке в рамках льготных программ предприятие приобрело 400 голов голштинской породы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года.

В Северо-Казахстанской области открылся цифровой офис нового формата – AI-офис. Центр включает экспресс-зону для оформления паспортов и удостоверений личности, пространство для самостоятельного получения онлайн-услуг и сектор экспертных консультаций. Кроме того, здесь организовано бесплатное обучение жителей использованию электронных сервисов.

В Жетысайском районе Туркестанской области к природному газу подключены села Кобек и Ақбулак Кызылкумского сельского округа. Таким образом, голубым топливом обеспечены уже 95 из 105 населенных пунктов района, а уровень газификации достиг 90,4%.

В селе Қаратоғай Актюбинской области открылся новый пожарный пост, который обеспечит противопожарную безопасность 460 жителей. Подразделение из девяти человек оснащено пожарным автомобилем, боевой одеждой и средствами связи. В здании предусмотрены диспетчерская, комнаты отдыха, приема пищи и санитарно-бытовые помещения.

Реализация этих проектов способствует комплексному развитию регионов, укреплению экономического потенциала и повышению качества жизни населения.