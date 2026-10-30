От новых зданий до виртуальных выставок: как могут измениться музеи Казахстана

В Послании народу Казахстана от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил задачи по обновлению социальной инфраструктуры, развитию культурных объектов в регионах и внедрению цифровых технологий. Эти направления открывают новые возможности и для музейного дела. О том, как сохранить историческое наследие, сделать районные музеи интереснее для молодежи и какое место в их работе может занять искусственный интеллект, корреспондент BAQ.KZ поговорила с директором Жамбылского районного историко-краеведческого музея Аскаром Сырлыбаевым.

Развитие музеев и культурной инфраструктуры

В последнем Послании Президент обозначил ряд задач, связанных с новым этапом развития страны. Как вы оцениваете значение этого документа для сферы культуры?

Задачи, поставленные в Послании Президента, направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие страны. Для сферы культуры особое значение имеют вопросы обновления региональной инфраструктуры, строительства культурных объектов и развития цифровых технологий. Глава государства обратил внимание на необходимость развития социальной инфраструктуры во всех регионах. В том числе речь идет о строительстве и модернизации учреждений культуры. Это позволит сделать культурные услуги доступнее для жителей. На мой взгляд, развитие культуры не должно ограничиваться строительством новых объектов. Необходимо уделять внимание их содержанию, пользе для населения и роли в популяризации исторических и духовных ценностей. Музеи занимают в этом процессе особое место. Сохранение исторического наследия помогает укреплять национальную идентичность и передавать духовные ценности будущим поколениям.

Президент поставил задачу строить культурные объекты в регионах и обновлять существующую инфраструктуру. Какие возможности это открывает для районных музеев?

Доступность учреждений культуры и их соответствие современным требованиям имеют большое значение для удовлетворения духовных потребностей населения. Особого внимания требует укрепление материально-технической базы культурных объектов на районном уровне. Для нашего музея обновление инфраструктуры тоже имеет большое значение. 25 сентября 2024 года было введено в эксплуатацию новое здание музея. Это позволило по-новому организовать его работу. Сегодня у нас действуют два экспозиционных зала. Первый посвящен археологии, этнографии и культурному наследию, второй охватывает историю края в XX и XXI веках. Здесь представлены экспонаты, рассказывающие об историческом прошлом района, быте местных жителей, национальных традициях и культурном наследии. В дальнейшем необходимо развивать материально-техническую базу музея и пополнять содержание экспозиций. Современный музей должен давать посетителям исторические знания и отвечать на их познавательные запросы.

В Послании прозвучало предложение объявить следующий год Годом масштабного общенационального строительства. Что эта инициатива может дать сфере культуры?

Главная цель инициативы заключается в развитии инфраструктуры населенных пунктов, создании комфортных условий для жителей и раскрытии потенциала регионов. Президент говорил о необходимости строительства учреждений культуры, библиотек, творческих центров и других социальных объектов. Подобные проекты способны оживить культурную жизнь в селах и районных центрах. Учреждения культуры становятся местами, где жители могут встречаться, развивать творческие способности и удовлетворять духовные потребности. Музеи занимают свое место в этой инфраструктуре. Развитие музейного дела открывает возможности для изучения местной истории, знакомства с историческими личностями и популяризации национальных ценностей. Поэтому в предстоящий период необходимо уделять внимание качеству культурных объектов, их доступности для населения и результатам их работы.

Искусственный интеллект и цифровые архивы

Глава государства поставил задачу развивать цифровую экономику и широко внедрять искусственный интеллект. Как это может изменить работу музеев?

Сегодня цифровизация охватывает практически все сферы. Музейное дело не должно оставаться в стороне от этих процессов. Новые технологии открывают дополнительные возможности для сохранения исторического наследия и знакомства с ним широкой аудитории. Например, можно переводить музейные экспонаты в цифровой формат, создавать электронные каталоги фондов, формировать базы исторических документов и фотографий. С одной стороны, это поможет сохранить ценные материалы, с другой, сделает информацию доступнее для исследователей и посетителей. Можно развивать виртуальные выставки, видеопрезентации и интерактивные экскурсии. Инструменты искусственного интеллекта способны помогать в систематизации исторических материалов, поиске информации и подготовке познавательного контента. Но при работе с такими технологиями необходимо уделять особое внимание достоверности исторических сведений. Искусственный интеллект не заменяет профессиональную ответственность специалиста. Любая историческая информация должна проходить научную проверку и опираться на достоверные источники.

В Послании уделено внимание развитию образования, науки и человеческого потенциала. Какую роль здесь могут сыграть музеи?

Музеи и образование тесно связаны между собой. Музей представляет собой пространство для получения знаний за пределами формальной системы обучения. Здесь школьники и студенты могут непосредственно знакомиться с историческими периодами, национальной культурой и прошлым родного края. Между чтением об истории в учебнике и возможностью увидеть исторический экспонат своими глазами существует большая разница. Когда ребенок рассматривает подлинный предмет, узнает историю его происхождения и представляет быт людей определенного периода, он начинает лучше понимать прошлое. Поэтому необходимо укреплять сотрудничество с образовательными организациями, проводить тематические экскурсии и познавательные встречи для школьников. Следует привлекать молодежь к краеведческим исследованиям. Наша цель заключается в том, чтобы дети получали готовую информацию и при этом учились самостоятельно искать ответы, изучать исторические документы и проявлять интерес к родному краю.

Сохранение истории и национальных ценностей

В Послании затронуты вопросы развития регионов и создания условий для самореализации граждан. Какое значение в этом контексте имеет краеведение?

Краеведение занимается изучением истории, природы, культуры, исторических личностей и духовного наследия родного края. У каждого региона есть собственная история, люди, оставившие в ней след, и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Жамбылский район обладает богатым историко-культурным наследием. Его изучение, сбор материалов и знакомство с ними широкой общественности входят в число наших основных задач. В краеведческой работе большую роль играют архивные материалы, исторические документы, фотографии, устные свидетельства и экспонаты из личных коллекций жителей. Особое значение имеет сбор воспоминаний представителей старшего поколения. Сведения о некоторых исторических событиях и местных личностях сохранились преимущественно в памяти людей. Развивая краеведение, мы получаем возможность глубже изучать прошлое родного края и понимать его место в современной общественной жизни. Это помогает формировать у граждан ответственное отношение к месту, где они живут. Какую ответственность несут музеи за сохранение национальных ценностей и передачу исторического наследия будущим поколениям? Одна из главных задач музеев заключается в сохранении исторической памяти народа. Каждый экспонат рассказывает о жизни определенного периода, быте наших предков и их представлениях об окружающем мире. Сохранение национальных ценностей не сводится к сбору старинных предметов. Необходимо объяснять их историческое значение, культурные особенности и связь между поколениями. Например, через этнографические предметы можно знакомить людей с народными ремеслами, традиционной одеждой и бытовой культурой. Исторические документы и фотографии позволяют изучать общественные изменения определенного периода и историю развития района. Поэтому сотрудники музеев должны сохранять экспонаты, проводить их научное исследование и представлять широкой аудитории через содержательные экспозиции. Так историческое наследие передается следующим поколениям.

Как привлечь посетителей в музеи

Сегодня большое значение имеет связь учреждений культуры с обществом. Что необходимо делать, чтобы повысить интерес посетителей к музеям?

Современный музей не должен существовать отдельно от общества. Ему необходимо стать открытым культурным пространством, отвечающим на познавательные и духовные запросы жителей. Для этого следует постоянно обновлять содержание музейной работы и организовывать мероприятия для разной аудитории. Например, исторические уроки для школьников, встречи со студентами, тематические выставки, познавательные лекции и культурные мероприятия. Через социальные сети и интернет-ресурсы нужно регулярно рассказывать о ценных экспонатах музейных фондов, их истории и результатах исследований. Это даст возможность познакомиться с историческим наследием даже тем людям, которые не могут лично посетить музей. Главное, чтобы музей работал для людей. Необходимо учитывать предложения и интересы жителей, поддерживать их историко-культурные инициативы.

В Послании Президент говорил о повышении качества государственного управления, профессиональной ответственности и ориентации на результат. Как эти принципы должны отражаться в работе музеев?

Работа любого государственного объекта должна быть направлена на достижение реальных результатов. В музейном деле недостаточно оценивать деятельность исключительно по количеству проведенных мероприятий или организованных выставок. Гораздо большее значение имеют содержание этих мероприятий, польза для общества и влияние на знания посетителей. Например, при подготовке исторической выставки необходимо уделять внимание ее научной основе, тематическому содержанию и качеству представленной информации. Следует системно заниматься пополнением музейных фондов, учетом экспонатов, контролем условий их хранения и научно-исследовательской работой. Все это зависит от профессиональной подготовки сотрудников, их ответственности и добросовестного отношения к своему делу. Именно с этой точки зрения задачи по повышению качества государственного управления, обозначенные в Послании, можно перенести и на деятельность учреждений культуры.

Какими будут музеи в будущем

Как вы представляете дальнейшую роль музеев в реализации задач, поставленных Президентом?