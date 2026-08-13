От обсуждений к совместным агропроектам: о чем договорились страны ЕАЭС в Алматы

На встрече аграрных министров ЕАЭС в Алматы Казахстан предложил сместить акцент с общей координации на конкретные проекты. В центре разговора оказались переработка, технологии, новые производственные цепочки и торговля внутри Союза, передает BAQ.KZ.

Тон дискуссии задал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. По его словам, следующий этап сотрудничества должен строиться вокруг проектов, которые дают странам Союза понятный экономический результат.

Сегодня важно переходить от координации аграрной политики к реализации конкретных совместных проектов. Речь идет об инвестициях, глубокой переработке, технологиях, научных разработках и формировании новых производственных цепочек. Такой подход позволит создавать дополнительную добавленную стоимость и повышать конкурентоспособность продукции государств ЕАЭС, - сказал он.

Казахстан на этой встрече выступил не только с предложениями, но и с собственными цифрами. За пять лет объем льготного финансирования АПК вырос в десять раз. В 2025 году он составил около 3 млрд долларов, в 2026 году предусмотрено порядка 4 млрд.

Валовая продукция сельского хозяйства по итогам прошлого года выросла на 5,9% и приблизилась к 20 млрд долларов. Теперь перед отраслью стоит задача удвоить этот объем.

Отдельно Минсельхоз выделил экспорт. За пять лет поставки казахстанской агропродукции за рубеж удвоились и превысили 7 млрд долларов. Только зерна за прошедший маркетинговый год экспортировали 15,3 млн тонн, что на 70% больше предыдущего периода и стало самым высоким показателем за последние 20 лет.

Пшеницы в стране стабильно производят свыше 18 млн тонн, общий сбор зерна держится на уровне около 27 млн тонн. Поголовье крупного рогатого скота превышает 8 млн голов, мелкого рогатого скота 21 млн, лошадей 4,6 млн, птицы 49,1 млн.

Казахстанская агропродукция сегодня поставляется более чем в 70 стран.

Еще одно окно для экспорта открылось в мае 2026 года, когда Всемирная организация здоровья животных признала Казахстан зоной, благополучной по ящуру. Решение поддержали все 193 государства участника организации.

На фоне этих показателей в ЕАЭС в целом аграрный сектор тоже растет. По данным Евразийской экономической комиссии, в 2025 году валовое производство сельского хозяйства в странах Союза достигло 167,5 млрд долларов. Взаимная торговля выросла на четверть, уровень продовольственной самообеспеченности составил 93,5%.

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян связала следующий этап развития с более согласованной реакцией стран на риски.

Для обеспечения устойчивости аграрного рынка ЕАЭС важно не только наращивать объемы производства, но и своевременно совместно реагировать на возникающие риски. Координация действий государств членов и выработка согласованных мер позволят укрепить продовольственную безопасность Союза и обеспечить стабильность его внутреннего рынка, - сказала она.

В заседании участвовали представители России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Ирана и Евразийской экономической комиссии.

Участники обсудили развитие взаимной торговли, совместные инвестиции, переработку сельхозпродукции, цифровые решения и научно технологическое сотрудничество.