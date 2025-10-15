В столице Казахстана 15 октября начал работу Astana Think Tank Forum 2025 на тему "От поляризации к партнёрству: восстановление доверия к международной системе". Форум проходит под эгидой Международного форума Астана (AIF), его организатором выступает Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ), передает BAQ.KZ.

В мероприятии участвуют около 40 зарубежных экспертов из 20 стран, руководители ведущих аналитических центров мира, исследователи и представители международных организаций.

С приветственным словом к участникам обратился советник Президента РК Магзум Мирзагалиев, отметивший, что повестка форума отражает сложность современной международной системы — от реформы глобального управления и последствий однополярности до вызовов, связанных с развитием искусственного интеллекта и изменением климата.

"Казахстан убеждён: доверие — это краеугольный камень мира, а диалог — самый надёжный путь через неопределённость. Руководствуясь видением Президента Касым-Жомарта Токаева, наша страна неизменно отстаивает ценности мира, доверия и ответственной дипломатии", — подчеркнул Мирзагалиев.

Директор КИСИ Жандос Шаймарданов заявил, что Astana Think Tank Forum стал площадкой, где эксперты ищут не декларативные, а практические решения:

"Аналитические центры сегодня служат мостом между знаниями и действиями, между анализом и принятием решений".

Первая сессия форума была посвящена теме "Многосторонность на перепутье: реформирование глобального управления в разделённом мире". В ней приняли участие представители Казахстана, Ирана, Китая, США и других стран.

Первый замминистра иностранных дел Ержан Ашикбаев подчеркнул растущую роль средних держав в поддержании стабильности:

"Срединные государства всё активнее выступают посредниками и платформами для диалога там, где сталкиваются интересы глобальных игроков".

Иранский дипломат Саид Хатибзаде напомнил, что основой прочного мира остаются принципы Устава ООН, а китайский эксперт Ли Юнцюань отметил, что многополярный мир должен строиться на сотрудничестве и ответственности крупных держав.

Американский исследователь Джошуа Линкольн обратил внимание на необходимость адаптации международных институтов к новым реалиям — цифровым, гендерным и климатическим вызовам.

Основатель Borderless Consulting Group Чарльз Маклин заявил, что именно средние державы способны продвигать реформу системы многосторонних институтов, приводя Казахстан в качестве примера конструктивной и ответственной дипломатии.

Форум продолжит работу 15–16 октября. Участники обсудят вопросы глобальной безопасности, реформы международных институтов, нераспространения ядерного оружия, климатических рисков и развития искусственного интеллекта.

Astana Think Tank Forum призван укрепить позиции Казахстана как ответственной средней державы, способной содействовать международному диалогу, доверию и партнёрству.