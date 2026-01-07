Когда за плечами — ночные дежурства, высокая ответственность и решения, от которых зависят человеческие жизни, особенно важно иметь пространство, где можно выдохнуть и восстановить внутренний баланс. Для врача-анестезиолога Жанны Аймакаевой таким пространством стал театр танца — мир эмоций, движения и сцены, который на первый взгляд кажется далёким от медицины.

Всего чуть больше года назад Жанна пришла в школу танцев, не предполагая, что это увлечение приведёт её к участию в театральных постановках и первым ролям на сцене. Сегодня она — часть танцевального театра, где истории человеческих судеб рассказывают без слов, через пластику тела, музыку и внутреннее состояние артиста. Подробнее о необычном хобби врача читайте в материале BAQ.KZ.

— Жанна, сколько времени вы уже занимаетесь в школе танцев?

— Чуть больше года. За это время танцы перестали быть просто хобби. Они стали для меня способом восстановления, самовыражения и даже внутреннего диалога с собой. Я стала иначе чувствовать тело, эмоции, научилась лучше слышать себя. Сейчас я уже не представляю свою жизнь без занятий и репетиций.

— Как получилось, что при плотном графике врача вы решили заняться танцами?

— Желание было давно. Мне всегда хотелось научиться красиво, уверенно двигаться, чувствовать свободу в теле. Я рассматривала разные направления — спортивные, бальные танцы, но во многих из них нужен партнёр, а это не всегда возможно при ненормированном рабочем графике.

В какой-то момент я вспомнила о фламенко — танце, где ты можешь быть на сцене одна, без зависимости от партнёра. Это направление всегда казалось мне очень сильным, эмоциональным, честным. Я даже не знала, что в моём городе есть школа фламенко. Когда нашла её, поняла — это именно то, что я искала.

Несмотря на плотный график, занятия не стали нагрузкой. Наоборот, студия — это полное переключение. Ты выходишь из больницы с одним состоянием, а через час репетиции — будто другой человек. Танец помогает освободиться от напряжения и эмоционально "перезагрузиться".

— Расскажите немного о школе и театре. Какие постановки вы создаёте?

— Наш театр — это не просто танцевальные номера. Это полноценные спектакли, в которых через движение рассказываются истории людей, их судьбы, внутренние конфликты, радости и трагедии. Мы можем обращаться как к образам известных личностей, так и к судьбам обычных людей.

Каждая постановка — это эмоциональный рассказ, где нет слов, но есть музыка, ритм, пластика и внутреннее состояние артиста. Зритель не просто смотрит, он чувствует и проживает историю вместе с нами.

— В одной из постановок вы уже сыграли свою первую роль. Какой она была?

— Это был эфемерный образ — "Тень", предвестник войны. Роль сложная, многослойная. Подготовка заняла около трёх месяцев, и даже сейчас я понимаю, что в ней есть пространство для роста.

Работа над ролью состоит из двух больших частей. Первая — техническая: хореография, движения, точность исполнения. Вторая — эмоциональная, и она оказалась гораздо сложнее. Нужно не просто станцевать, а прожить состояние, донести его до зрителя.

Перед выходом на сцену было сильное волнение и трепет. Ты понимаешь, что отвечаешь не только за себя, но и за общее впечатление спектакля. В театре всё взаимосвязано: если один элемент выпадает, это отражается на всей постановке и на следующих артистах.

— Как вы считаете, может ли театр влиять на людей, на их чувства и мысли?

— Безусловно. Я когда-то читала мысль, что театр — это увеличительное стекло. Он усиливает эмоции, переживания, конфликты, позволяя зрителю увидеть их более отчётливо и, возможно, узнать в них себя.

Через театр человек может прожить чужую историю и при этом лучше понять собственные чувства. Это особенно важно в наше время, когда мы часто живём на автомате.

Что касается детей, здесь, как и с чтением книг, всё начинается с личного примера. Сначала — сказки, детские спектакли, благо сегодня театры предлагают очень разнообразный репертуар. А затем, по мере взросления, можно постепенно знакомить и с более сложным, "взрослым" театром.

— Какие планы у театра и лично у вас на будущее?

— Планы достаточно чёткие и в то же время очень простые: продолжать рассказывать людям о людях языком танца и музыки. Развиваться, учиться, искать новые формы выражения.

Лично для меня важно сохранить это ощущение искреннего удовольствия от процесса. Когда ты выходишь на сцену не ради результата, а ради самого действия, ради эмоции — именно тогда и рождается настоящее искусство.

История Жанны Аймакаевой — наглядный пример того, как разные, на первый взгляд несовместимые миры могут не конфликтовать, а гармонично дополнять друг друга. Там, где днём — холодный расчёт, концентрация и медицинская точность, вечером появляется сцена, эмоции и танец. И, возможно, именно в этом балансе и рождается внутренняя гармония человека.