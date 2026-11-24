Незаконное оружие, крупные партии наркотиков, повторные нарушения закона и подозреваемые в мошенничестве, скрывавшиеся от правосудия. По всей стране с 20 ноября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в ходе которого полицейские выявляют самые разные угрозы общественной безопасности.

Один из случаев произошел в Алматы. При задержании местного жителя полицейские обнаружили у него нарезную винтовку, пистолет, боеприпасы и три ножа. Кроме того, были изъяты макеты различных видов оружия. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.

Еще одна находка в южном мегаполисе оказалась связана с оружием, которое пропало несколько лет назад. В заброшенном доме сотрудники полиции обнаружили охотничье ружье, числившееся утерянным с 2022 года. Рядом находились 30 патронов и светозвуковая граната. Все предметы изъяты, начато расследование.

В Мангистауской области внимание полицейских привлек автомобиль, при проверке которого обнаружили пакеты с веществом, предположительно являющимся марихуаной. Дальнейшие оперативные мероприятия привели сотрудников на одну из баз, где нашли дополнительную партию наркотиков. Общий вес изъятого составил около 130 килограммов.

Не менее серьезный эпизод выявили в Карагандинской области. Там задержали 47-летнего мужчину, получавшего международную посылку с препаратами. При последующих обысках изъяли 480 таблеток, доставленных из Польши, Индии и Германии. В части препаратов обнаружено психотропное вещество модафинил в особо крупном размере. По данным полиции, лекарства заказывали через интернет. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.

Операция затронула и тех, кто пытался скрыться от правосудия. В Алматы задержали гражданина Кыргызстана, находившегося в межгосударственном розыске по подозрению в мошенничестве. По материалам дела, он причастен к незаконной продаже земельного участка, в результате которой потерпевшие лишились 125 тыс. долларов. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Еще одну подозреваемую в мошенничестве задержали за пределами Казахстана. В Объединенных Арабских Эмиратах по запросу казахстанского МВД была задержана гражданка нашей страны. По версии следствия, под предлогом закупки и доставки товаров из Китая она завладела деньгами женщины и ее родителей. Общая сумма ущерба составила 24 млн тенге. Сейчас подозреваемая находится под стражей.

Впрочем, нарушения выявляют не только в рамках борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом запрещенных веществ. В Петропавловске полицейские остановили автомобиль под управлением 38-летнего мужчины, ранее лишенного водительских прав. Несмотря на судебный запрет, он снова сел за руль. По решению суда нарушитель подвергнут административному аресту.

В МВД отмечают, что мероприятие «Правопорядок» проводится в рамках постоянной профилактической работы. Его задачи – предупреждать преступления, выявлять угрозы безопасности и пресекать противоправные действия. При этом ведомство подчеркивает: работа ведется не только в ответ на ухудшение криминогенной обстановки, но и на постоянной основе.