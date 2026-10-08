От осетра до черной икры: как устроено производство в Карагандинской области

В Карагандинской области выращивают осетровых рыб, производят черную икру и выпускают консервы из осетрины. На предприятии ТОО «Караганды Осетр» установлены специальные бассейны, оборудование для очистки воды и контроля условий содержания рыбы. Корреспондент BAQ.kz побывала на производстве и ознакомилась с работой хозяйства.

Рыбоводный комплекс начал строиться в 2013 году, а первых осетровых сюда завезли в 2015-м. Сегодня на предприятии выращивают стерлядь, сибирского и русского осетра, а также гибрид калуги и амура.

В производственных помещениях расположены 13 бассейнов. Общий объем воды составляет около 600 кубометров. Рыбу распределяют по отдельным группам в зависимости от ее размера и назначения.

За состоянием воды следит автоматизированная система.

Датчики контролируют температуру, уровень кислорода и другие показатели. Вода проходит несколько этапов очистки и вновь поступает в бассейны.

Как сообщил управляющий объектом ТОО «Караганды Осетр» Андрей Абильдин, на предприятии регулярно проводят сортировку рыбы. Осетровых распределяют по весу, чтобы обеспечить необходимые условия содержания и кормления.

Для обследования рыбы специалисты используют ультразвуковое оборудование. УЗИ позволяет определить пол осетровых и оценить степень созревания икры у самок. Это помогает отбирать рыбу для формирования маточного поголовья.

Отдельное направление работы предприятия – производство черной икры. Главный технолог ТОО «Караганды Осетр» Светлана Хон рассказала, что деликатес может иметь разные оттенки. Цвет, размер и плотность икринок зависят от вида рыбы и ее индивидуальных особенностей.

Фото: BAQ.KZ/Дильназ Бауыржанқызы

Икру здесь получают двумя способами, в том числе без забоя самок. После прижизненного получения икры рыбу возвращают в бассейн для восстановления.

Готовую икру фасуют в специальную тару. По информации предприятия, себестоимость килограмма составляет около 210–250 тысяч тенге, а оптовая цена может достигать 300 тысяч тенге.

Помимо икры, предприятие выпускает консервы из осетрины. В ассортименте есть натуральная продукция, варианты с травами и пряностями, а также консервы из копченой рыбы. Производитель работает и над новыми рецептурами.

Фото: BAQ.KZ/Дильназ Бауыржанқызы

Продукцию хозяйства реализуют в Казахстане и поставляют на зарубежные рынки. В частности, черную икру экспортировали в Россию и Беларусь, ранее осуществлялись поставки в США.

На предприятии продолжают развивать выращивание осетровых и переработку рыбы. Сегодня в комплексе работают около десяти человек, а значительная часть производственных процессов автоматизирована.

Ранее мы писали, что карагандинские рыбоводы определяют зрелость икры у осетров с помощью УЗИ.

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