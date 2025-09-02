Асхат Аймагамбетов назвал топ-5 проблем, которые чаще всего поднимают граждане на встречах с депутатами, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, одним из самых острых вопросов остаётся система обязательного медицинского страхования.

"Где бы мы ни встречались, обязательно спрашивают про ОСМС", – отметил депутат.

Вторая тема касается социальных выплат для людей с особыми потребностями.

"Даже для инвалидов первой группы, фактически нетрудоспособных, размер выплат не превышает 100 тысяч тенге. Это очень мало", – подчеркнул Аймагамбетов.

Третья проблема – низкие зарплаты гражданских служащих. По словам депутата, речь идёт о "целой армии" из более чем 600 тысяч человек – библиотекарях, техническом персонале, сторожах и бухгалтерах. Их заработок неконкурентоспособен на рынке труда.

Не менее болезненной темой остаётся рост цен. Вопрос стоимости продуктов и услуг неизменно поднимается на встречах.

Пятая проблема – тарифы. Граждане жалуются на рост коммунальных платежей, что напрямую влияет на уровень жизни.

Таким образом, список ключевых проблем, который Аймагамбетов услышал от населения, включает: ОСМС, социальные выплаты инвалидам, зарплаты гражданских служащих, рост цен и тарифов.