Казахстанские медики проводят сложнейшие хирургические операции, в том числе трансплантацию сердца, лёгких и печени. За девять месяцев 2026 года в медицинских организациях 20 регионов страны завершено 12 662 случая лечения в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Казахстанские специалисты выполнили 1660 эндоваскулярных операций на сосудах головного мозга. В кардиохирургии зарегистрировано 760 случаев коронарного шунтирования с первым этапом реабилитации, в травматологии и ортопедии – 800 случаев ревизии или замены суставов с первым этапом реабилитации.

Особое место среди высокотехнологичных вмешательств занимает трансплантология. За указанный период в Казахстане провели девять трансплантаций сердца, четыре трансплантации лёгких и 44 пересадки печени, семь из которых – от посмертных доноров.

За этими показателями стоят профессионализм медицинских специалистов, многолетняя подготовка и слаженная работа хирургических команд.

Какие сложные операции проводят отечественные специалисты и почему их достижения заслуживают особого внимания – подробнее в видеоматериале BAQ.KZ.