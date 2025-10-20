Генеративный искусственный интеллект больше не просто эксперимент — он активно внедряется в повседневную работу, меняя ландшафт целых индустрий, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Новое исследование Microsoft под названием "Работа с ИИ" показало: автоматизация охватывает не только рутинные задачи, но и интеллектуальный труд, а ряд профессий оказался под угрозой исчезновения.

По данным исследования, сильнее всего влияние ИИ ощущается в тех сферах, где большую часть задач можно формализовать: продажи, клиентский сервис, ИТ, медиа, административная поддержка и даже креативные профессии. Лидерами по уровню потенциального замещения стали профессиональные группы, связанные с продажами и сопутствующими функциями — они набрали 0,32 балла в рейтинге "заменяемости", где чем выше показатель, тем выше риски для человека быть вытесненным алгоритмом.

На втором месте — ИТ-специалисты и математики (0,3), следом — офисные работники (0,29), представители сферы социальной работы и общественных служб (0,25), а также специалисты в области искусства, развлечений, спорта и СМИ (0,25). Именно в этих отраслях более половины рабочих задач уже затронуты ИИ — от автоматической генерации контента до обработки запросов и взаимодействия с клиентами через чат-боты.

Примечательно, что меньше всего подвержены риску автоматизации представители здравоохранения (0,05), агропромышленного комплекса (0,06), строительства и добычи полезных ископаемых (0,08), а также персонал, занимающийся уборкой и техническим обслуживанием зданий (0,08). Это говорит о том, что ручной, физический труд остаётся вне досягаемости для нейросетей — по крайней мере пока.

Если рассматривать ситуацию внутри профессиональных групп, то лидерами по "заменяемости" стали устные и письменные переводчики — их профессия набрала 0,49 балла. Почти 98% задач в этой сфере уже могут быть выполнены ИИ. Следом идут историки (0,48) — благодаря способности алгоритмов быстро анализировать большие массивы архивной информации. Высокие показатели также у бортпроводников и проводников (0,47), торговых представителей в сфере услуг (0,46), а также писателей и авторов (0,45) — в этих областях ИИ уже успешно выполняет задачи от генерации сценариев до автоматизированных рекомендаций.

Любопытно, что даже такие творческие и "человеческие" профессии, как редакторы и корректоры, тоже оказались в зоне риска. По данным исследования, 91% их задач может быть автоматизирован.

Параллельно с ростом внедрения ИИ, меняется и ландшафт популярных инструментов. По данным StatCounter за сентябрь 2025 года, абсолютным лидером среди генеративных ИИ остаётся ChatGPT от OpenAI — его доля на мировом рынке составила 81,12%. Далее идут Perplexity (10,85%) и Copilot от Microsoft (4,04%). Также в топ входят Gemini от Google (2,82%), Claude от Anthropic (0,99%) и китайская разработка DeepSeek (0,18%).

В Казахстане популярность ChatGPT ещё выше — его доля на рынке составляет рекордные 93,99%. Perplexity здесь занимает второе место (2,71%), а третью позицию — Gemini (1,92%). Copilot, Claude и DeepSeek распределяют оставшиеся проценты. По данным Similarweb, только в августе 2025 года ChatGPT собрал более 5,8 миллиарда глобальных посещений. На США пришлось более 15% трафика, на Индию — 9,3%, Бразилию — 5,3%, а на Великобританию — 4,3%.

Однако стремительный рост технологий сопровождается тревожными тенденциями. Если раньше автоматизация угрожала преимущественно рабочим профессиям, сегодня под удар попали специалисты интеллектуального труда — переводчики, копирайтеры, консультанты, преподаватели. Всё чаще машины не просто помогают, а напрямую конкурируют с человеком, в некоторых случаях — заменяя его.

Казахстан встречает эти перемены пока без чёткой стратегии. Внедрение ИИ в стране происходит фрагментарно и хаотично: бизнес стремится сокращать издержки, внедряя нейросети, но при этом не инвестирует в переобучение сотрудников. Государственные программы цифровизации упоминают ИИ, но в основном фокусируются на инфраструктуре, игнорируя трансформацию рынка труда. Как результат — большая часть специалистов из "уязвимых" профессий остаются без инструментов адаптации, профсоюзной поддержки и программ переквалификации.

Рынок труда стоит на пороге фундаментальных изменений. Генеративный ИИ уже стал новой реальностью, и вопрос теперь не в том, заменит ли он человека, а в том, что будет с теми, кого он заменит.