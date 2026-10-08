От пива и масел до косметики и игрушек: в Казахстане расширяют перечень маркируемых товаров
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В Казахстане продолжает расширяться перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Новая система должна повысить прозрачность торговли, сократить объем теневого рынка и усилить государственный контроль за оборотом продукции.
Об этом на площадке СЦК сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов.
По его словам, благодаря цифровой идентификации и обмену данными государство получает возможность отслеживать путь товара на всех этапах — от производства или импорта до его продажи конечному потребителю.
Внедрение системы обязательной маркировки в Казахстане началось в октябре 2020 года с табачной продукции. Позже маркировка стала обязательной для обуви и лекарственных средств.
«С февраля текущего года началась маркировка моторных масел и пивной продукции, а с сентября — биологически активных добавок. Кроме того, с декабря планируется ввести маркировку товаров легкой промышленности и ювелирных изделий», — отметил Асет Нусупов.
При этом расширение системы на этом не остановится. Уже утвержден график введения обязательной маркировки на 2027–2029 годы.
В перспективе маркировка будет распространяться на бытовую химию, косметику, растительное масло, отдельные виды кондитерских изделий, детские игрушки, быстрорастворимые напитки, антисептики, а также ряд продовольственных и консервированных товаров.
Таким образом, система постепенно охватит все больше категорий продукции, позволяя контролировать их движение от производителя или импортера до покупателя.
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