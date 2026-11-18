Химические вещества в привычных бытовых товарах могут вмешиваться в работу гормонов, влиять на развитие мозга и репродуктивное здоровье. Об этом предупредила ООН в новом докладе, призвав страны срочно ужесточить контроль за опасными соединениями. Речь идёт об эндокринных разрушителях. Их используют при производстве пластика, косметики, игрушек, электроники и пестицидов.

Эти вещества уже обнаруживали в грудном молоке и крови пуповины. Особенно уязвимы дети: воздействие химикатов ещё до рождения может иметь последствия на всю жизнь. С такими соединениями связывают нарушения репродуктивной функции, работы щитовидной железы, нервной и иммунной систем, а также обмена веществ.

Масштаб проблемы осложняет отсутствие достаточного контроля. По данным доклада, в мире зарегистрировано более 350 тысяч химических веществ и смесей, но подавляющее большинство никогда не проверяли на способность нарушать гормональную систему.

Эксперты предупреждают и о другой проблеме: опасные компоненты нередко заменяют похожими веществами, безопасность которых ещё недостаточно изучена. ООН призывает перейти от реакции на уже доказанный вред к профилактике — усилить тестирование и защитить прежде всего беременных женщин и детей.