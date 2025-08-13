Конкуренция за таланты и идеи в области искусственного интеллекта резко обостряется, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании в Акорде.

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub формирует комплексную экосистему, чтобы казахстанские стартапы могли успешно конкурировать за таланты на мировом уровне. Об этом в беседе с корреспондентом BAQ.KZ рассказала директор офиса образовательных программ Astana Hub Алена Славкина.

Программа Tech Orda

По ее словам, одним из ключевых инструментов для талантов в Казахстане является программа Tech Orda, реализуемая совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

"Программа дает гражданам Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет возможность бесплатно освоить современные IT-профессии при поддержке государства, выделяющего до 500 000 тенге на каждого студента. В 2025 году аккредитацию прошли 80 IT-школ, предлагающих 160 курсов по таким направлениям, как веб-разработка, 3D-дизайн, приложения AR/VR, разработка операционных систем, кибербезопасность, интернет вещей (IoT), Big Data, создание мобильных приложений и GameDev. Программа уже показала результат: за 2022–2023 годы обучение прошли более 6 251 человек в 91 IT-школе, 88% выпускников трудоустроены, а их средняя зарплата составляет 505 000 тенге. Это стало настоящим социальным лифтом, позволяющим строить карьеру дома, не уезжая за рубеж", - говорит Алена Славкина.

Также, по ее словам, в рамках инициативы Президента по развитию искусственного интеллекта Astana Hub также запустил Tomorrow School – первую в стране бесплатную школу ИИ с уникальной peer-to-peer методикой обучения на платформе 01 Edu.

Школа работает 24/7, не требует опыта программирования и готовит ИИ специалистов. Более 90% выпускников аналогичных школ в мире находят работу.

Международный центр искусственного интеллекта alem.ai

"В 2025 году Tomorrow School станет частью Международного центра искусственного интеллекта alem.ai. Центр будет запущен по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках его стратегического видения цифровой трансформации Казахстана. В своем Послании народу 2 июля 2024 года Президент подчеркнул необходимость создания доступной для школьников, студентов, исследователей и предпринимателей платформы, которая будет способствовать внедрению инноваций и развитию ИИ-технологий в стране", - говорит Алена Славкина.

По ее словам, международный центр искусственного интеллекта alem.ai создаётся как стратегическая площадка для подготовки кадров, поддержки предпринимательства и развития науки в сфере ИИ. Его цель — ежегодно обучать тысячу специалистов в области искусственного интеллекта, запускать сто ИИ-стартапов, финансировать десять исследовательских проектов и вовлекать в развитие технологий не менее десяти тысяч специалистов из различных отраслей.

Центр объединит несколько ключевых пространств. Здесь будет общественная зона для форумов, митапов, выставок и открытых лекций, где будут обсуждаться достижения и тенденции в области искусственного интеллекта.

В рамках TUMO Center школьники в возрасте от 12 до 18 лет смогут бесплатно осваивать программирование, робототехнику, цифровой дизайн и другие креативные технологии. Tomorrow School, первая в Казахстане peer-to-peer школа ИИ, продолжит работу на базе платформы 01Edu, готовя специалистов с нуля и в инновационном формате обучения.

На AI-кампусе будут реализовываться акселерационные и инкубационные программы для ИИ-стартапов, способствующие созданию передовых технологий и формированию предпринимательской экосистемы. R&D-центр станет местом проведения научных исследований, поддерживающих разработку и внедрение инноваций. Дополнительно предусмотрен ситуационный центр AI-driven government и офисы GovAI, которые будут заниматься интеграцией искусственного интеллекта в государственные процессы.

Таким образом, alem.ai призван стать ключевой платформой, которая адаптирует лучшие мировые практики, привлекает международных экспертов и укрепляет позиции Казахстана как регионального лидера в области искусственного интеллекта.

Как Astana Hub делает Казахстан магнитом для инвесторов

В Astana Hub работает более 1 700 IT-компаний, в том числе свыше 450 с международным участием. Стартапы получают налоговые и визовые льготы, доступ к акселерационным и инкубационным программам (Silkway Accelerator, Hero Training, AI’preneurs, Startup Garage, Global Outsourcer, AlchemistX и Silicon Valley Residency), инвесторам и международному нетворкингу. Для новичков предусмотрены soft-landing программы с юридическим и операционным сопровождением.

"Дополнительно реализуются программы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency, упрощающие переезд и интеграцию международных IT-специалистов в экосистему Казахстана. Это позволяет привлекать зарубежный опыт и развивать проекты внутри страны, создавая рабочие места и усиливая локальные команды. Astana Hub сочетает подготовку кадров, привлечение международных экспертов и поддержку стартапов на всех стадиях, создавая конкурентную среду для IT-талантов в Казахстане", - говорит Алена Славкина.

Какие проекты в будущем планирует Astana Hub создавать для талантливой молодежи?

Astana Hub продолжает расширять спектр образовательных и инновационных проектов, чтобы поддерживать талантливую молодежь и готовить новое поколение специалистов для цифровой экономики.

В октябре 2025 года в Астане откроется TUMO Astana. Обучение будет проходить на платформе TUMO Path, которая помогает каждому подростку самостоятельно выстраивать и постепенно совершенствовать индивидуальную образовательную траекторию, ориентированную на личные интересы и цели. Полученные знания учащиеся закрепляют на практике вместе с воркшоп-лидерами, где они погружаются в реальные кейсы и создают собственное портфолио, отражающее реальные достижения и прогресс.

TUMO Astana станет частью глобальной сети, охватывающей уже 18 центров в 7 странах, и будет располагаться в здании Международного центра искусственного интеллекта alem.ai.