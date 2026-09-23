Казахстан установил дипломатические отношения с Центральноафриканской Республикой

Казахстан и Центральноафриканская Республика установили дипломатические отношения. Соответствующее совместное коммюнике подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Это стало одним из итогов первого дня Недели высокого уровня Генассамблеи.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в этот же день провел переговоры с министрами иностранных дел Венгрии Анитой Орбан, Молдовы Михаем Попшоем, Польши Радославом Сикорским, Словении Тоне Кайзером, Украины Андреем Сибигой и Эль-Сальвадора Александрой Хилл Тиноко.

На встречах обсуждали развитие политического диалога, торгово-экономических связей и международную повестку.

Отдельно Тлеуберди встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан, которая является кандидатом на пост Генерального секретаря ООН, и генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани.

С ними обсуждались дальнейшая работа Казахстана со структурами ООН, многостороннее сотрудничество и повышение результативности международных институтов.

В первый день программы глава МИД принял участие и в министерской встрече «Renewal and Focus: The UN We Need 5 Years from Now». Ее посвятили тому, какой должна быть ООН через пять лет и как организации меняться под новые глобальные вызовы.

Неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи проходит в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. Казахстанскую делегацию возглавляет Мухтар Тлеуберди.