От поля до хранилища: как в Карагандинской области готовят картофель к длительному хранению

В Карагандинской области ТОО «Евразия Инвест» за три сезона увеличило площадь картофельных полей более чем в 16 раз. Если начинали с 50 гектаров, то сегодня картофель выращивают уже на 833 гектарах. В следующем году предприятие планирует расширить посадки до 1600 гектаров. Вместе с этим строятся новые хранилища, которые позволят сохранять урожай до следующего лета. Как устроено производство, сколько картофеля удается собрать и почему его хранят в контейнерах высотой почти семь метров, выяснила корреспондент BAQ.kz.

От 50 до 1600 гектаров

Картофелеводством предприятие занимается третий сезон. За это время площади посадок значительно увеличились, а само направление стало одним из перспективных для дальнейшего развития хозяйства.

Как рассказал руководитель проекта «Овощеводство» ТОО «Евразия Инвест» Александр Матвиенко, начинали с небольших объемов. В первый год под картофель отвели всего 50 гектаров, во второй площадь увеличилась до 360 гектаров, а в нынешнем сезоне она достигла 833 гектаров.

«Первый год у нас было 50 гектаров, второй – 360, сейчас третий год – 833 гектара. На следующий год планируем 1 600 гектаров», – рассказал Александр Матвиенко.

Сам специалист занимается выращиванием картофеля с 2010 года. По его словам, нынешний сезон оказался непростым из-за погодных условий. Продолжительный жаркий период в Карагандинской области длился около 80 дней. Несмотря на наличие орошения, высокая температура повлияла на урожайность.

В этом году предприятие получает в среднем 32-33 тонны картофеля с гектара. При этом здесь учитывают не весь урожай, собранный с поля, а только качественную продукцию, которая после сортировки поступает на хранение.

Сначала картофель очищают от примесей, отделяют поврежденные и некондиционные клубни. Отходы взвешивают отдельно, после чего определяют фактический объем продукции. Именно его делят на площадь посадок, чтобы получить показатель урожайности.

Такой подход позволяет хозяйству оценивать не только количество выращенного картофеля, но и объем продукции, пригодной для дальнейшей реализации.

Почему картофель хранят почти на семиметровой высоте

После уборки картофель поступает в хранилище. Действующий объект рассчитан на 6,5 тысячи тонн. Здесь размещают как товарную продукцию, предназначенную для продажи, так и семенной материал для будущих посадок.

Во время посещения предприятия в хранилище завозили в том числе картофель сорта Vega второй репродукции.

В отличие от традиционного способа хранения навалом, здесь используют специальные контейнеры. Их устанавливают друг на друга в шесть уровней. Высота одного контейнера составляет около 1,2 метра, поэтому общая высота хранения приближается к семи метрам.

Для сравнения, при хранении картофеля навалом высота обычно составляет не более 4,5 метра.

Как объяснил Александр Матвиенко, контейнерная технология требует больших первоначальных вложений. Однако она позволяет эффективнее использовать пространство и отдельно работать с различными партиями продукции.

Каждый контейнер маркируют. Это необходимо, чтобы сотрудники могли определить сорт картофеля и его назначение.

Само хранилище разделено на четыре секции. В двух работает вентиляция, еще две дополнительно оборудованы холодильными установками. Такая система позволяет поддерживать условия, необходимые для длительного хранения урожая.

Главная задача предприятия – не продавать весь картофель сразу после уборки. Часть продукции планируют сохранять до мая, июня и даже июля следующего года, чтобы поставлять ее на внутренний рынок в межсезонье.

Однако длительное хранение неизбежно сопровождается потерями. По расчетам хозяйства, если картофель заложить осенью и выгружать в мае, они могут составить около 8%.

В этот показатель входят естественная усушка, поврежденные и испорченные клубни, которые удаляют при последующей сортировке.

Где разместят урожай с новых полей

Увеличение картофельных площадей требует соответствующей инфраструктуры. Если в следующем году хозяйство действительно доведет посадки до 1600 гектаров, действующих мощностей хранения будет недостаточно.

Поэтому одновременно с расширением полей предприятие реализует новые проекты.

В Родниковском мощности хранения планируют довести примерно до 24,5 тысячи тонн. Еще один крупный объект создается в рамках проекта «Молодежное Агро», где предусмотрено хранение около 35 тысяч тонн продукции.

В совокупности эти мощности составят порядка 59,5 тысячи тонн.

Строительство новых объектов позволит хозяйству хранить больше картофеля после уборки и постепенно реализовывать продукцию в течение года.

При этом контроль качества на предприятии не ограничивается картофелем. Здесь также действует лаборатория, куда поступают образцы зерна непосредственно с полей.

Специалисты проводят экспресс-анализ, определяя влажность, содержание белка, масла и другие показатели в зависимости от культуры. Если партия не соответствует установленным требованиям, ее могут направить на дополнительную очистку или сушку, после чего исследование проводится повторно.

Отдельно проверяют наличие поврежденных, битых и зеленых зерен, а также различных примесей.

Результаты лабораторных исследований помогают определить, какие дальнейшие операции необходимы для подготовки продукции.

Какие новые проекты рассматривает предприятие

Помимо увеличения посевных площадей и строительства хранилищ, ТОО «Евразия Инвест» рассматривает возможность развития селекционного направления.

Как рассказал учредитель предприятия Иван Георгиади, сейчас прорабатывается проект, связанный с выращиванием и получением материала с необходимыми качественными характеристиками, в том числе свойствами, важными для длительного хранения.

По его словам, инициатива пока находится на стадии проработки, окончательные договоренности еще не достигнуты.

Предварительно на запуск проекта может потребоваться около двух лет. Дальнейшее развитие направления, по оценке Георгиади, займет от трех до пяти лет.

Наряду с расширением производства и строительством хранилищ предприятие рассматривает возможность развития собственной селекционной работы. Однако конкретные сроки реализации будут зависеть от завершения подготовки проекта.

Работа, ради которой возвращаются в село

Развитие производства отражается и на занятости местных жителей. На предприятии работают специалисты, которые ранее уезжали из сельской местности, но впоследствии решили вернуться.

С одной из таких сотрудниц корреспондент BAQ.kz познакомилась во время посещения лаборатории. Заведующая производственно-технологической лабораторией Сарсенбаева Каршыга рассказала, что выросла здесь, затем переехала в город, однако спустя некоторое время вместе с супругом приняла решение вернуться домой.

«Я здесь жила, выросла. Уезжала в город жить, но потом мы решили вернуться в родной край», – рассказала она.

Одним из решающих факторов стала возможность найти работу обоим супругам. По словам сотрудницы, ее заработная плата может достигать 400 тысяч тенге.

Немаловажную роль сыграла и социальная инфраструктура. В населенном пункте работают школа, детский сад и поликлиника.

Сегодня предприятие продолжает расширять производство. В планах на 2027 год – увеличение картофельных полей до 1600 гектаров и развитие мощностей хранения.

При этом основная задача хозяйства заключается не только в увеличении урожая, но и в его сохранении. Новые хранилища должны позволить поставлять картофель на внутренний рынок в том числе весной и летом, когда продукция предыдущего сезона постепенно заканчивается.