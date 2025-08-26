В Казахстане фиксируется сезонное снижение цен на овощи. Однако уже к зиме аналитики ожидают новый рост стоимости, передаёт BAQ.KZ.

Картофель. Сейчас в разных регионах оптовые цены составляют в среднем 100–120 тенге за килограмм. В Павлодарской области картофель продают по 105–120 тенге, с поля — около 95 тенге. В Алматинской области стоимость выше — 165–190 тенге в зависимости от сорта. В СКО и Костанайской области цены держатся на уровне 100–150 тенге, в Астане — 100–130 тенге. Эксперты отмечают хорошую урожайность и наличие складских помещений, что позволит сдержать скачки цен, однако к зиме прогнозируется рост до 180–200 тенге за килограмм из-за расходов на хранение и сокращения предложения.

Лук. Средняя цена на репчатый лук колеблется от 60 до 70 тенге за килограмм, но у перекупщиков достигает 100–120 тенге. В Жамбылской области цена с поля составляет 45–50 тенге, при массовой уборке возможен кратковременный спад до 40 тенге. В Алматинской области лук стоит 60–70 тенге, при этом высокий урожай и документы для экспорта делают его привлекательным для зарубежных покупателей. Эксперт отмечают, что экспортный спрос, особенно со стороны России, не даст ценам сильно упасть.

По прогнозу аналитиков, осенью рынок стабилизируется, но зимой овощи традиционно подорожают.