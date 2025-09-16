Год рабочих профессий в Казахстане стал хорошим поводом вновь заговорить о том, что будущее страны строится не только в кабинетах и на совещаниях, но и в цехах заводов, на строительных площадках, в мастерских. Здесь рождаются детали, конструкции и материалы, без которых невозможно развитие ни одной отрасли. Рабочий труд остаётся фундаментом, на котором держится экономика, а значит - и уверенность в завтрашнем дне.

Особенно важны в этом процессе молодые специалисты, которые сознательно выбирают путь созидания. Один из них - 24-летний Токтар Макулбеков, в профессию он пришёл во время студенческой практики и остался, потому что понял: за станком он может не просто работать, а создавать что-то важное для своей страны. Сегодня он трудится станочником широкого профиля в Kazakhstan Paramount Engineering, управляет современными станками с ЧПУ и верит, что его вклад станет частью большого движения за развитие отечественного производства.

Подробнее — в нашем спецрепортаже.