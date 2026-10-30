От прав человека до новой системы власти: как изменился Казахстан за семь лет

Новая Конституция, однопалатный Курултай, усиление защиты прав граждан и новые принципы государственного управления. За семь лет политических преобразований Казахстан подошел к масштабному обновлению государственного устройства. Одним из главных событий стало принятие нового Основного закона, который на референдуме поддержали 87,15% проголосовавших граждан.

28 августа 2026 года, выступая на открытии первой сессии Курултая, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан стоит на пороге новой эры расцвета. Основой этого этапа стала конституционная реформа, определившая дальнейшее развитие страны.

Новая Конституция получила поддержку казахстанцев

15 марта 2026 года в Казахстане состоялся общенациональный референдум. За принятие новой Конституции проголосовали 87,15% его участников.

С 1 июля Основной закон вступил в силу.

Подготовке документа предшествовало масштабное общественное обсуждение. Конституционная комиссия, в состав которой вошли 130 человек, рассматривала предложения государственных органов, экспертов и гражданского общества.

Всего казахстанцы направили около 12 тысяч предложений и замечаний, в том числе через цифровые платформы.

Новая Конституция состоит из 11 разделов и 96 статей. Она закрепила обновленные принципы государственного устройства, защиты прав человека и ответственности власти перед обществом.

«Мы, единый народ Казахстана»

Полностью обновилась преамбула Конституции. Формулировка «единый народ Казахстана» подчеркивает общность граждан и историческую преемственность государственности на исконно казахской земле.

В преамбуле закреплены идея Справедливого Казахстана, принцип «Закон и Порядок», ценности единства и солидарности, образования, науки, ответственности перед будущими поколениями и бережного отношения к природе.

Эти положения получили продолжение в статьях Основного закона.

Статья 1 определяет человека, его жизнь, права и свободы высшими ценностями государства.

Статья 2 закрепляет неизменность суверенитета, независимости, унитарности, территориальной целостности и президентской формы правления Казахстана.

Статья 3 устанавливает принципы деятельности государства. Среди них защита независимости, соблюдение прав человека, верховенство закона, укрепление общенационального единства и повышение благосостояния народа.

В числе государственных ориентиров закреплены общественный диалог, ответственный патриотизм, трудолюбие, экологическая культура и сохранение историко-культурного наследия.

Развитие человеческого капитала, образования и науки определено стратегическим направлением деятельности государства.

Статья 4 подтверждает, что единственным носителем суверенитета и источником государственной власти является народ Казахстана.

Вместо двух палат один Курултай

Одним из наиболее заметных изменений стало обновление парламентской системы.

В Казахстане сформирован однопалатный Курултай из 145 депутатов. Новая модель призвана укрепить парламентский контроль и повысить подотчетность Правительства.

В государственном устройстве появился Қазақстан Халық Кеңесі, Народный Совет Казахстана.

Его положение и полномочия закреплены в статьях 70 и 71 Конституции. Совет получил право законодательной инициативы и инициативы проведения референдума.

Эти изменения расширяют предусмотренные Основным законом механизмы общественного участия в принятии государственных решений.

От «правила Миранды» до возмещения ущерба

Отдельное место в новой Конституции занимает защита человека в отношениях с государством.

Статья 18 закрепляет обязанность разъяснять задержанному основания задержания и его права. Это положение известно как «правило Миранды».

Конституция предусматривает право на помощь адвоката с момента задержания.

Статья 15 закрепляет право граждан на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов или должностных лиц.

Впервые на конституционном уровне определена роль адвокатуры в предоставлении юридической помощи и судебной защите. Соответствующие положения содержатся в статье 86.

Еще одна гарантия касается действия законов во времени.

Согласно статье 5, законам, которые вводят новые обязанности, ухудшают положение граждан либо устанавливают или ужесточают ответственность, запрещено придавать обратную силу.

Личные данные под защитой Конституции

Изменения затронули и права граждан в цифровом пространстве.

Статья 21 гарантирует защиту персональных данных от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий.

Статья 23 закрепляет свободу научного, технического и художественного творчества, а также охрану интеллектуальной собственности.

Эти положения формируют правовую основу для развития цифровых технологий с соблюдением прав человека и неприкосновенности частной жизни.

Труд, семья и забота о природе

Новая Конституция закрепляет ценности, непосредственно связанные с повседневной жизнью казахстанцев.

Статья 27 гарантирует право на труд, свободный выбор профессии и рода деятельности.

Трудолюбие при этом закреплено в статье 3 как один из принципов деятельности государства. Такой подход подчеркивает общественную ценность труда и личного вклада каждого гражданина в развитие страны.

Статья 30 предусматривает государственную защиту брака и семьи, материнства, отцовства и детства.

Брак определен как добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом.

Отдельное внимание уделено экологической ответственности.

Конституция закрепляет обязанность граждан сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам. Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека.

Эти положения созвучны ценностям общенациональной концепции «Таза Қазақстан», которая направлена на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе.

Новая основа развития страны

Конституционная реформа закрепила обновленную систему государственного управления, расширила гарантии защиты прав человека и определила новые механизмы взаимодействия власти и общества.

При этом неизменными остались основы государственности, суверенитет, независимость и территориальная целостность Казахстана.

Принятый на референдуме Основной закон сохранил за народом решающее слово в определении будущего страны, закрепив ответственность государства перед гражданами и новые принципы общественного развития.