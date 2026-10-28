От Правительства до сельских акимов: Токаев поручил пересмотреть систему госуправления
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости коренного реформирования системы государственного управления. Пересмотреть предстоит структуру управления на всех уровнях, от Правительства до сельских акимов.
Об этом Глава государства сообщил в Послании народу Казахстана.
«Но эту масштабную работу мы должны начать с реформирования системы государственного управления. После вступления Конституции в законную силу политическая система нашей страны полностью обновилась. В связи с этим усложнились и задачи, стоящие перед государственными органами», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, новая стратегия развития системы власти требует коренного пересмотра подходов к государственному управлению.
«В этом процессе одной из главных задач должно стать повышение эффективности работы всего государственного аппарата и каждого государственного служащего. Прежде всего необходимо пересмотреть структуру управления на всех уровнях, начиная с Правительства и заканчивая сельскими акимами», – подчеркнул Глава государства.
Президент отметил, что система власти должна соответствовать требованиям цифровой эпохи и эффективно задействовать возможности искусственного интеллекта.
«Необходимо стимулировать государственные органы выдвигать рациональные инициативы и самостоятельно принимать решения», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
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