От Правительства до сельских акимов: Токаев поручил пересмотреть систему госуправления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости коренного реформирования системы государственного управления. Пересмотреть предстоит структуру управления на всех уровнях, от Правительства до сельских акимов.

Об этом Глава государства сообщил в Послании народу Казахстана.

«Но эту масштабную работу мы должны начать с реформирования системы государственного управления. После вступления Конституции в законную силу политическая система нашей страны полностью обновилась. В связи с этим усложнились и задачи, стоящие перед государственными органами», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, новая стратегия развития системы власти требует коренного пересмотра подходов к государственному управлению.

«В этом процессе одной из главных задач должно стать повышение эффективности работы всего государственного аппарата и каждого государственного служащего. Прежде всего необходимо пересмотреть структуру управления на всех уровнях, начиная с Правительства и заканчивая сельскими акимами», – подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что система власти должна соответствовать требованиям цифровой эпохи и эффективно задействовать возможности искусственного интеллекта.