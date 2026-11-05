От правовых реформ до достойной зарплаты: в Костанае обсудили, как воплотить Послание Президента в жизнь

Реформы имеют смысл тогда, когда человек чувствует их результат: получает достойную зарплату, работает в безопасных условиях, имеет доступ к социальной поддержке и видит реальные изменения в своем городе. Именно практическую сторону преобразований, обозначенных в Послании Президента Казахстана, обсудили в Костанае на диалоговой площадке «Qaz Talks».

Встреча прошла 5 ноября во Дворце молодёжи «Жастар сарайы». Она объединила представителей государственных органов, профсоюзов, общественных и этнокультурных объединений, молодёжь, а также представителей культуры, спорта и СМИ.

Одной из центральных тем стало законодательное обеспечение реформ. Депутат Курултая Екатерина Смышляева рассказала о необходимости совершенствования правовой базы и приведения законодательства в соответствие с современными общественными запросами. По её словам, без надёжной правовой основы невозможно последовательно реализовать стратегические задачи государства.

О том, как преобразования должны отражаться на жизни регионов, говорил вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев. Он остановился на вопросах устойчивого экономического роста, развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Важным результатом этих процессов должны стать новые рабочие места, увеличение доходов населения и повышение качества жизни.

Отдельный разговор состоялся о социальной справедливости и защите трудовых прав. Член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр города Астаны» Төлеген Кунадилов выделил три направления, требующие особого внимания: инфраструктурную модернизацию, социальную справедливость и защиту работников.

В частности, он остановился на инициативе «Халықтық құрылыс». По его мнению, оценивать строительные проекты нужно не только по количеству возведённых объектов и освоенным средствам. Гораздо важнее, насколько эти объекты востребованы людьми, соблюдаются ли сроки строительства и насколько прозрачно расходуются бюджетные средства. Не менее значимо привлекать к таким проектам отечественных производителей и местных специалистов.

На том, что экономические преобразования должны ощущаться непосредственно на рабочих местах, акцентировал внимание и представитель профсоюзного сообщества Костанайской области, мастер леса Максим Макрушин.

«Для каждого работника важно, чтобы труд ценился, заработная плата была достойной, а условия труда — безопасными. Поэтому особое значение имеют инициативы, направленные на развитие производства, создание новых рабочих мест и повышение социальной защищённости людей», — отметил он.

По словам Макрушина, важно, чтобы изменения не оставались на уровне планов и программ, а отражались на повседневной жизни каждой семьи.

Социальную составляющую Послания раскрыл председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Илья Скуб. Он рассказал о совершенствовании системы государственной поддержки, повышении её адресности, защите социально уязвимых категорий граждан и доступности социальных услуг.

Ещё одной темой стало укрепление общественного согласия. Член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель этнокультурного объединения «Бирлик» Рафаил Гаджибалаев подчеркнул значение межэтнического взаимодействия, взаимного уважения и добрососедства. В этом процессе важную роль играют этнокультурные объединения, способствующие сохранению единства общества.

Завершилась встреча открытым диалогом: участники задали спикерам вопросы и обсудили практические аспекты реализации обозначенных в Послании задач.

Главный посыл обсуждения сводился к тому, что успешность реформ зависит не только от решений на республиканском уровне. Их результат должен быть виден в конкретных регионах, на предприятиях, в социальной сфере и в повседневной жизни граждан.