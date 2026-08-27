От присяги до формирования Правительства: что ждет новый Курултай

Новый однопалатный парламент Казахстана – Курултай – полностью сформирован. После выборов 23 августа стали известны имена всех 145 депутатов, а 27 августа Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала их. Теперь новым депутатам предстоит принести присягу на первой сессии и приступить к формированию основных органов Курултая. Правительство, в свою очередь, сложит полномочия перед новым составом Курултая.

Первая сессия пройдет 28 августа

Первая сессия Курултая состоится 28 августа в 11:00 в Астане. Она была созвана Президентом Касым-Жомартом Токаевым указом от 26 августа.

Таким образом, после выборов новый законодательный орган приступит к работе.

Сегодня, 27 августа, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всех 145 избранных депутатов.

Согласно закону, полномочия депутата начинаются именно с момента его регистрации.

Депутаты принесут присягу народу Казахстана. Присягу принимает Президент.

Какие партии прошли в Курултай?

По итогам выборов 23 августа пять партий преодолели пятипроцентный барьер. 145 мандатов распределились следующим образом:

«Әділет» – 110 мандатов;

«Ауыл» – 10 мандатов;

Respublica – 9 мандатов;

«Ақ жол» – 8 мандатов;

ОСДП – 8 мандатов.

Эти данные Центральная избирательная комиссия официально утвердила 25 августа.

Крупнейшая фракция в первом составе Курултая будет принадлежать партии «Әділет». Партия получила 110 из 145 мест.

Партии также опубликовали списки кандидатов, которые станут депутатами Курултая.

Как будет избран председатель Курултая?

Одним из главных вопросов первой сессии станет избрание председателя Курултая.

Согласно Конституции, председатель избирается из числа депутатов. Кандидатуру предлагает Президент. Кандидат должен свободно владеть государственным языком.

Председатель избирается тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов Курултая. Таким образом, его должны поддержать как минимум 73 из 145 депутатов.

Поэтому одной из главных политических интриг первой сессии станет вопрос о том, кого Президент предложит на пост председателя и насколько единодушно депутаты поддержат эту кандидатуру.

Когда начинаются полномочия депутатов?

23 августа граждане проголосовали на выборах. 25 августа ЦИК установила итоги выборов, а 27 августа избранные депутаты были официально зарегистрированы.

Согласно конституционному закону, полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

Полномочия самого Курултая начинаются с момента открытия его первой сессии. Пятилетний срок работы парламента завершится с началом первой сессии следующего созыва.

Что будет с Правительством?

С формированием нового Курултая запускается и предусмотренная Конституцией процедура в отношении Правительства.

Согласно действующей Конституции, Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем.

Однако это не означает, что Правительство в тот же момент полностью прекращает работу. В соответствии с конституционным законом оно продолжает исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

Одно из важных нововведений заключается в том, что кандидатуру Премьер-министра предлагает Президент, однако для его назначения необходимо согласие большинства от общего числа депутатов Курултая.

Какие задачи теперь стоят перед Курултаем?

На первой сессии новые депутаты прежде всего займутся организацией работы Курултая. Будет избран председатель и сформированы парламентские структуры.

После этого начнется основная политическая работа нового Курултая: рассмотрение законопроектов, взаимодействие с Правительством, обсуждение бюджетных вопросов и реализация других полномочий, предусмотренных Конституцией и законами.