От профилактики до тушения: казахстанские специалисты изучили корейский опыт
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Казахстанские специалисты в сфере лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий прошли международную подготовку в Республике Корея.
Специализированный тренинг для тренеров по предупреждению и тушению лесных пожаров проходил с 14 по 22 сентября 2026 года при поддержке корейских партнеров.
В обучении приняли участие 14 специалистов и руководителей из разных регионов Казахстана.
Что изучали специалисты
Участники ознакомились с передовыми подходами Южной Кореи к предупреждению и тушению лесных пожаров.
В рамках программы особое внимание уделили:
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профилактике лесных пожаров;
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организации их тушения;
-
оперативному реагированию;
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применению современных технологий.
По итогам обучения специалисты получили сертификаты.
Полученные знания и практический опыт планируется использовать для дальнейшего совершенствования системы предупреждения и тушения лесных пожаров в Казахстане.
Международное сотрудничество позволяет казахстанским специалистам перенимать современные методы и повышать профессиональную подготовку сотрудников лесной охраны.
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