От профилактики до тушения: казахстанские специалисты изучили корейский опыт

Казахстанские специалисты в сфере лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий прошли международную подготовку в Республике Корея.

Специализированный тренинг для тренеров по предупреждению и тушению лесных пожаров проходил с 14 по 22 сентября 2026 года при поддержке корейских партнеров.

В обучении приняли участие 14 специалистов и руководителей из разных регионов Казахстана.

Что изучали специалисты

Участники ознакомились с передовыми подходами Южной Кореи к предупреждению и тушению лесных пожаров.

В рамках программы особое внимание уделили:

профилактике лесных пожаров;

организации их тушения;

оперативному реагированию;

применению современных технологий.

По итогам обучения специалисты получили сертификаты.

Полученные знания и практический опыт планируется использовать для дальнейшего совершенствования системы предупреждения и тушения лесных пожаров в Казахстане.

Международное сотрудничество позволяет казахстанским специалистам перенимать современные методы и повышать профессиональную подготовку сотрудников лесной охраны.