Январские события 2022 года стали одним из наиболее драматичных и судьбоносных моментов новейшей истории Казахстана. Уже сегодня не вызывает сомнений, что первоначальные протестные действия были не стихийным проявлением недовольства, а заранее продуманным элементом более масштабного заговора. Создавая иллюзию социального протеста, инициаторы стремились воспользоваться ситуацией как ширмой, за которой можно было скрыть подготовку и реализацию попытки государственного переворота. Их конечной целью было сворачивание реформ Президента Касым-Жомарт Токаев и сохранение прежнего статус-кво в системе власти. В материале BAQ.kz восстанавливаем хронологию как развивались события в январе 2022-го.

2 января 2022 года. Жанаозен — начало кризиса

Началом кризиса стал Жанаозен, где группа инициаторов целенаправленно раздувала недовольство, прикрываясь риторикой о низких зарплатах и росте цен на сжиженный газ.

Одной из отправных точек стал резкий рост цен на газ до 120 тенге за литр. Из-за подорожания сотни недовольных горожан вышли в центр, чтобы выразить свою позицию.

Экономические требования людей были во многом справедливыми: неравенство доходов между регионами и ускоряющаяся инфляция лишь усиливали напряжение. Эти темы использовались не столько для защиты интересов граждан, сколько для формирования эмоционального фона, на котором можно было развернуть управляемую волну протестов.

3–4 января. Расширение протестов и первые признаки координации

Уже через несколько часов после первых выступлений недовольство искусственно подогревалось, и в публичное пространство вбрасывались тезисы, формирующие образ массового возмущения.

С 2–3 января ситуация начала распространяться на регионы

Несмотря на то, что многие вышедшие на улицы предъявляли социально-экономические требования, дальнейшее развитие показало признаки чёткой организации. Протесты в Актобе, Астане, Алматы и других городах эволюционировали в сценарий, в котором заговорщики последовательно реализовывали свой план.

По словам очевидцев, изначально всё проходило мирно. Люди выходили на улицы в надежде, что государство услышит их, однако в толпе начали появляться провокаторы, направлявшие происходящее в деструктивное русло.

5 января. Эскалация и переход к насилию

С 5 января протесты перешли в открытую фазу насилия. В толпе действовали заранее подготовленные группы, которые подталкивали митингующих к захвату акиматов и государственных органов.

Кульминация наступила в Алматы, которую заговорщики рассматривали как ключевую площадку для захвата власти. Здесь они пытались одновременно парализовать управление городом, захватить стратегические объекты и продемонстрировать обществу, будто государственная власть утратила контроль.

Тогда были зафиксированы: поджог здания акимата; нападение на телецентр с попыткой прорваться в эфир; атака на аэропорт; захват и разграбление отделов полиции; похищение более 1300 единиц оружия.

Использование огнестрельного оружия, заранее подготовленных взрывчатых устройств и coordinated attacks указывало на высокий уровень подготовки. Тех, кто вставал на пути нападавших, преступники жестоко избивали и расстреливали.

Информационная атака и саботаж

Стремительное распространение паники дополнялось масштабной деструктивной пропагандой. Используя внушительный административный ресурс и широкую сеть информационных каналов, заговорщики создавали в обществе ощущение неизбежности разрушения государственного строя.

Одновременно в ряде регионов фиксировалось саботирование служебных обязанностей отдельными руководителями, ранее назначенными по принципам личной преданности и лояльности, что играло на руку организаторам беспорядков.

5–6 января. Реакция государства

В этих условиях Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не покинет страну, и 5 января ввёл чрезвычайное положение по всей республике.

Он приступил к обязанностям Председателя Совета безопасности, отправил Правительство в отставку и дал силовым структурам конкретные задачи по восстановлению порядка.

Начиная с 6 января, военнослужащие и сотрудники полиции приступили к активным действиям, зачистке захваченных объектов и нейтрализации вооружённых групп.

6 января. Привлечение ОДКБ

Президент обратился за поддержкой к ОДКБ. Миротворческие подразделения взяли под охрану стратегические объекты, что позволило высвободить дополнительные силы для проведения ключевых операций.

При этом развитие и исход событий определяли именно казахстанские силовые структуры, которые перехватили инициативу и подавили очаги сопротивления бандитских групп.

7–8 января. Перелом и задержания

С 7 января ситуация начала стабилизироваться.

8 января был задержан председатель КНБ Карим Масимов, что подтвердило масштаб заговора и вовлечённость высокопоставленных лиц.

Полиция приступила к системным задержаниям участников и организаторов беспорядков. В информационном пространстве появились первые официальные сообщения о восстановлении конституционного порядка.

10–12 января. Политические и социальные решения

10 января Президент объявил Днём общенационального траура.

12 января было сформировано новое Правительство.

Параллельно государство приступило к устранению социальных дисбалансов, о которых Президент говорил ранее. В этой связи был создан фонд Қазақстан халқына, ставший символом новой социальной политики.

Последствия и выводы

Итоги январских событий оказались тяжелейшими. Погибли 238 человек, из них 19 сотрудников силовых органов; более 2600 получили ранения; экономический ущерб превысил 125 млрд тенге; разрушено и разграблено более 1500 объектов бизнеса; похищено свыше 1300 единиц оружия.

Государство компенсировало ущерб предпринимателям и гражданам. Амнистия для лиц, не совершивших тяжких преступлений, а также общественные пожертвования стали свидетельством зрелости общества и коллективной ответственности за будущее страны.

Январские события стали тяжёлым испытанием, но одновременно — точкой перелома. Поражение заговорщиков показало, что реформы, направленные на интересы всего общества, необратимы.

Именно Кантар стал отправной точкой курса на построение Нового Казахстана, и потому даже спустя годы эти события не утрачивают своей актуальности.